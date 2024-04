Venti di burrasca, temporali e mareggiate: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 17 aprile 2024 – Come preannunciato dalle previsioni meteo di Arpae, dopo la botta d’estate dello scorso weekend il tempo in Emilia Romagna ha bruscamente virato sul brutto: il blitz dalla Scandinavia ha portato temporali, neve in montagna e un notevole calo delle temperature.

Per domani, 18 aprile, scatta addirittura una doppia allerta meteo: arancione per vento (essenzialmente lungo la costa, ovvero nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini) e gialla per temporali (a Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini), vento (nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini) stato del mare e mareggiate (Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini).

Temporali, venti di burrasca e mare mosso

In serata, specificano gli esperti di Arpae, “Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia costiera e settore centro-orientale. Sono previsti venti da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est con rinforzi di intensità superiore sul settore costiero e crinale appenninico. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”.

Temperature a picco: -10°

"Il primo fronte freddo - dichiara il meteorologo riminese e tecnico Ampro Roberto Nanni - ha già lasciato il segno in maniera percepibile con un calo deciso delle temperature che ha visto in una manciata di minuti portare uno scivolone di 10 gradi in meno rispetto ai valori del giorno precedente". Nanni si spinge a prevedere, fino a venerdì, che "il forte calo termico, avvertibile anche in virtù delle temperature eccezionalmente alte dei giorni scorsi, porterà a compimento il cambio di circolazione previsto. Tra giovedì e venerdì il transito di un nucleo freddo porterà ancora rovesci e temporali in Emilia Romagna e sulle regioni adriatiche. Ulteriore calo termico con ritorno della neve in Appennino. Valori che dovrebbero mantenersi inferiori alle medie fino a 23-24 aprile".

La tendenza fino al 23 aprile

Da sabato 20 aprile e fino al 23, prevede Arpae, sono "previste condizioni d'instabilità, con precipitazioni sparse a a carattere di rovescio a tratti più consistenti, che assumeranno anche carattere nevoso sulle cime più alte. Temperature massime in lieve calo".

La mappa delle previsioni meteo