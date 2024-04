Blitz dalla Scandinavia: torna il freddo in Emilia Romagna, fino a quando

Bologna, 15 aprile 2024 – Da april-giugno a un ‘normale’ mese di aprile in 24 ore: è sempre più vicino il peggioramento meteo più volte preannunciato dai meteorologi nei giorni scorsi, causato da un’infiltrazione di aria fredda in arrivo direttamente dalla Scandinavia.

Le zone d’Italia maggiormente interessate dal cambiamento saranno il Nordest e, da metà settimana, il Centro-sud: l'irruzione della bora sul versante adriatico favorirà la formazione di un profondo ciclone, responsabile di venti forti e temporali.

Anche l’Emilia-Romagna dovrà fare i conti con l’ondata di maltempo, tant’è che gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale, hanno prontamente prolungato un’allerta meteo, valida dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, martedì 16 aprile.

Vento forte e temperature in picchiata in Emilia Romagna: l'allerta meteo del valida per il 16 aprile 2024

“Per la giornata di martedì 16 – si legge nel bollettino - sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale centro-orientale, provenienti da sud-ovest. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest sulla collina centro-orientale e, dalla serata, da nord-est sul mare, sulla costa e sulla pianura orientale. Il mare al largo sarà da molto mosso ad agitato.

Non si escludono localizzati fenomeni di erosione, in condizioni di onda sotto costa che, nel tardo pomeriggio, potrebbe superare i 2 metri. Non si esclude, infine, la possibilità di locali brevi rovesci e temporali durante il pomeriggio-sera, sul settore orientale”.

L’allerta ‘arancione’ per vento (criticità moderata) riguarderà le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

L’allerta ‘gialla’ (criticità ordinaria) per vento interesserà le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, mentre quella ‘gialla’ per stato del mare riguarderà le aree di costa, da Ferrara a Rimini.

A farsi sentire sarà soprattutto il calo delle temperature, che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche di riferimento: la differenza potrebbe risultare ancor più marcata considerando che arriviamo da un periodo più simile all'inizio dell'estate che al mese di aprile.

Il crollo termico interesserà, in particolare, le regioni di Nordest e gran parte del Centro-Sud: su queste zone, entro giovedì 18, i termometri potranno precipitare anche di 15 gradi rispetto ai valori registrati nel weekend e nella giornata di oggi.

Maltempo in Veneto: cosa succede nelle prossime ore

Quanto alla tendenza prevista per il resto della settimana, gli esperti di Arpae non intravedono miglioramenti almeno fino a domenica 21 aprile compreso, a causa del persistere di una certa instabilità dovuta alla presenza, sul nostro Paese, della vasta area depressionaria di origine artica in arrivo nelle prossime ore.