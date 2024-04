Temporali, venti e temperature in forte calo: ecco cosa succederà nelle prossime ore in Veneto

Venezia, 15 aprile 2024 – Temporali sparsi tra la pianura e le Prealpi: così cambia il meteo nelle prossime ore in Veneto. Neve in quota prevista solo sulle cime più alte delle Dolomiti. Il centro meteorologico regionale avverte: temperature in calo e stato di ‘attenzione’ per vento forte sulla costa e le zone di pianura.

Dopo qualche rovescio sparso e neve sulle cime delle Dolomiti di oggi pomeriggio, domani 16 aprile temporali e rovesci sparsi più probabili sulle Prealpi e marcato calo termico. Ecco cosa succederà in Veneto a partire dalle 10 di martedì 16 aprile e fino alla mezzanotte di mercoledì 17 aprile.

Dalla tarda mattinata di domani, martedì 16 aprile, è prevista una crescente instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e pianura del Veneto. Le temperature diurne saranno prevalentemente in calo. È previsto un significativo rinforzo dei venti da nord-est in pianura e lungo la costa veneta. I venti potrebbero rinforzare soprattutto nel pomeriggio lungo la costa e la pianura limitrofa.

Sulla base di queste previsioni meteo, la protezione civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 10 di domani 16 aprile e fino alla mezzanotte di mercoledì, dichiara la fase operativa di 'attenzione' per vento forte su costa e pianura.

"Per quanto riguarda invece il rischio valanghe, viene dichiarata cessata la fase operativa di 'attenzione' e il ritorno alla normalità per il territorio antropizzato delle Dolomiti e Prealpi”, fanno sapere dalla protezione civile del Veneto.