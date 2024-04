Allerta meteo arancione: vento, pioggia e temperature in picchiata in Emilia Romagna

Bologna, 14 aprile 2024 – Un weekend all’insegna dell’estate: sole, bel tempo e temperature intorno ai 30 gradi. E la gente ne ha subito approfittato per farsi un assaggio di mare prima dell’inizio della stagione balneare. Ma come spiegavano gli esperti meteo, questa fase di caldo anomalo subirà una brusca inversione di tendenza già dall’inizio della prossima settimana quando arriverà un nucleo di aria fredda dalla Scandinavia che entrerà in Italia dalla Porta della Bora. Ritornerà dunque il freddo, la pioggia e la neve sull’Appennino sopra i 1000 metri.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento lunedì 15 aprile

Allerta meteo arancione per vento: ecco dove

Già da domani, lunedì 15 aprile, gli esperti di Arpae in collaborazione con la Protezione civile hanno diramato un’allerta meteo arancione per vento nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Mentre un’allerta gialla per vento è stata diramata nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di Lunedì 15 aprile – spiegano si legge nel bollettino Arpae – si prevedono venti provenienti da sud-ovest di burrasca forte (80-90 Km/h) sulla fascia appenninica orientale e burrasca moderata (60-80 Km/h) sulle zone appenniniche occidentali”.

Previsioni meteo: si abbassano le temperature

“Da 10 gradi sopra media passeremo in poche ore a circa 5 gradi sotto la media in quota – spiega il sito Emilia Romagna Meteo – . Temperature massime di +30 gradi oggi potrebbero essere sostituite da massime intorno ai +15 gradi a metà settimana. Al suolo passeremo da scarti di +12 gradi sopra la media a valori di 4/6 gradi sotto media temporaneamente. La durata di questa fase fresca ed instabile la analizzeremo nei prossimi giorni”.

Previsioni meteo lunedì 15 aprile

Per la giornata di lunedì 15 aprile, il meteo si prevede con “nuvolosità variabile di tipo alto e stratificato, salvo addensamenti in serata sul settore occidentale. Temperature minime in lieve aumento comprese tra 13 e 16 gradi; massime comprese tra 23 e 26 gradi, in lieve flessione sulle province occidentali, in aumento sul settore orientale”.

Previsioni meteo martedì 16 aprile

Martedì 16 aprile, invece, ancora “nuvolosità variabile” ma “con precipitazioni sparse in serata, più probabili e consistenti sul settore orientale, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature stazionarie le minime comprese tra 13 e 17 gradi; in sensibile diminuzione le massime tra 21 e 24 gradi. Venti moderati o forti in particolare sul settore centro-orientale della regione, inizialmente da sud-ovest, tendenti a ruotare rapidamente da nord-est con maggiore intensità lungo la costa”.

Tendenza da mercoledì 17 a sabato 20 aprile

Il periodo tra il 17 e il 20 aprile sarà caratterizzato dalla presenza di “un'ampia area depressionaria” con aria fredda di origine artica che manterrà condizioni di instabilità. Sulla nostra regione avremo “cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, in attenuazione dal pomeriggio di venerdì. E' previsto un sensibile calo delle temperature ad inizio periodo, pressoché stazionarie successivamente”.

