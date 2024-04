Primavera in Emilia Romagna, cosa piantare nei mesi di aprile e maggio?

Bologna, 15 aprile 2024 – Cosa piantare tra aprile e maggio? Chi ha la fortuna di avere un piccolo orto o vuole dilettarsi con qualche piantina sul balcone deve sapere che in primavera la scelta per la semina è veramente ampia: è possibile infatti, piantare la maggior parte degli ortaggi e anche frutta che ci accompagneranno per tutto il periodo estivo.

Orto in primavera: i consigli. Occhio alle temperature di notte per ottenere un buon raccolto

Come fare? Basta avere cura di semi e germogli e ripararli da freddo improvviso o grandinate perché aprile può essere davvero imprevedibile con le temperature. Ma scopriamo insieme quali ortaggi si piantano in questo periodo e quali sono i piccoli accorgimenti da prendere.

Quali ortaggi piantare nel mese di aprile

Esistono ortaggi e frutta che si piantano nel mese di aprile ma è bene che siano riparati dal freddo notturno, almeno per le prime settimane: - Zucchine - Pomodori - Melanzane - Cetrioli - Sedano - Cavolo - Lattuga - Scarola - Invidia riccia - Meloni e angurie Entro le prime tre settimane del mese di aprile è possibile piantare verdure da taglio e da foglia, comprese le carote e cipolle. Per queste ultime però, è bene prestare attenzione perché il freddo potrebbe rovinarle. Altri ortaggi che non temono sbalzi improvvisi di temperature, a patto che il freddo non sia intenso, sono: - Carciofo - Spinaci - Piselli - Ravanelli

Quali ortaggi piantare nel mese di maggio

A maggio, solitamente, le temperature sono molto più miti grazie all’estate che è alle porte ed è possibile seminare: - Basilico - Barbabietola - Carota - Cardo - Cetrioli - Cicoria - Fagioli - Fagiolini - Finocchi - Lattuga - Pomodori - Peperoni - Prezzemolo - Rape - Spinacio - Zucca - Zucchine - Anguria - Melone - Fragole

Consigli per la semina nei mesi di aprile e maggio

Per assicurarsi che la semina vada a buon fine è bene attendere che le temperature non siano troppo rigide e controllare con un termometro, soprattutto se si pianta qualcosa nei vasi in balcone, che questo sia sempre sopra i 10-12 gradi, sia di giorno che si notte.