Campi di tulipani in Emilia Romagna: dove trovarli

Bologna, 5 marzo 2024 - La primavera è alle porte e con essa la fioritura di uno dei fiori simbolo della stagione, il tulipano.

Per potere ammirare distese di tulipani di vari colori, tuttavia, non serve andare obbligatoriamente in Olanda, basta rimanere in Emilia-Romagna e cercare il luogo giusto.

Abbiamo raccolto per voi un elenco di suggestivi campi di tulipani della regione, nei quali potere essere coinvolti e ammaliati e, perché no, scattare delle bellissime fotografie.

Al momento, solo a Bologna è già stata stabilita la data d’apertura, per quanto riguarda le altre iniziative l’inizio è previsto per il periodo tra fine marzo e inizio aprile, in base all’andamento della fioritura.

Il tulipano

Usato più comunemente come elemento decorativo di giardini, parchi, aiuole o terrazze, il tulipano (il cui nome originale è "tulipa") appartiene alla famiglia dei gigli. La sua è una storia molto antica: coltivato in Persia nel X secolo a.C., il tulipano è stato importato in Occidente a partire dal XVI secolo. La parola "tulipa", infatti, deriva da una parola persiana che significa "turbante".

Ad oggi, i tulipani sono diffusi in tutto il mondo e vedono nei Paesi Bassi il loro maggiore produttore. In Olanda si producono annualmente fino a 3 miliardi di bulbi all'anno, la cui maggior parte è destinata all'esportazione.

In base alla posizione geografica, il tulipano assume significati differenti. In Iran, per esempio, è divenuto simbolo del martirio e di protesta. In Turchia, storicamente, ha assunto simbologie sacre divenendo l'emblema del paradiso terrestre. In Olanda, dove è divenuto simbolo nazionale, rappresenta la brevità della vita.

Tulipark a Bologna

La più grande iniziativa italiana di raccolta di tulipani torna nel capoluogo emiliano dopo l'edizione del 2023. Tulipark, presente anche a Roma e Spoleto, si svolge a cadenza annuale nell'arco di 3 o 4 settimane, nello specifico in un periodo tra marzo e aprile che può variare in base al clima. All'interno del parco, con sede in via dell'Arcoveggio 60, è possibile raccogliere tulipani per costruire dei bellissimi bouquet, rilassarsi ammirando una vista stupenda e persino gustare dell'ottimo cibo olandese.

L'apertura di "Tulipark" è prevista per lunedì 25 marzo alle 9, mentre i biglietti sono in vendita a partire dalla giornata di mercoledì 6 marzo. Il costo del biglietto varia in base alla quantità di tulipani raccolti: un singolo ingresso per un adulto senza tulipani, ad esempio, costa 8 euro, mentre in caso di adulti con 7 tulipani la cifra sale a 15 euro. Il parco rimane aperto anche durante i giorni di pioggia.

Tulipani a Cesena

Tulipandia è il campo dell'Istituto Tecnico Garibaldi-Da Vinci, sulla via Romea, che ogni anno apre al pubblico insieme alla sua enorme quantità di tulipani da raccogliere. Quest'anno sono previsti ben 45.000 bulbi, quantità di gran lunga superiore ai 30.000 bulbi dello scorso anno.

I visitatori possono ammirare e raccogliere i fiori, sostare in tranquillità e fare fotografie. Gli strumenti di raccolta sono forniti dall'Istituto e sono previste nuove aree come quella dedicata esclusivamente alle scolaresche. L'ingresso è libero, mentre con l'indennizzo di 10 euro è consentita la raccolta di 10 fiori.

Non è, tuttavia, l'unico campo di tulipani presente nella zona di Cesena. In via Cervese 4215, nei pressi dell'uscita dell'Autostrada Cesena Sud, si trova il Tulicampo Scarpellini. Recandosi al banco dei fiori all'ingresso, è possibile munirsi dell'occorrente necessario per procedere alla raccolta dei fiori. Si tratta del primo campo di tulipani in Italia in modalità "work for benefits", nel quale i fiori stessi sono stati inizialmente piantati proprio dai clienti stessi.

Tulipani a Cervia

Fondazione "Myrna Medri e Attilio Marzorati" presentano Tulilove 2024. A Castiglione di Cervia (Ravenna), in via Ragazzena 37, si può creare il proprio bouquet in una meravigliosa cornice. Per il 2024 sono previsti ben 60.000 bulbi, come confermato nella pagina Facebook della Fondazione. E' prevista, anche in questo caso, un prezzo stabilito in base al numero dei tulipani raccolti.

A Modigliana

Anche a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, esiste un luogo bellissimo destinato alla fioritura dei tulipani. Si tratta dell'agriturismo Re Piano, in via Casa delle Suore n° 4, gestito da una coppia italo-olandese e che sovrasta il lago d'Arzano.

Una straordinaria location novecentesca in cui potere meravigliarsi, nel periodo di fioritura, di fronte alle migliaia di tulipani presenti.

BulboRoulotte a Ferrara

In via Pandolfina a San Bartolomeo, nella campagna ferrarese, si trova il campo di Bulbo Roulotte dove potere raccogliere o acquistare tulipani già tagliati per tutto il mese di aprile. La roulotte è a cura del negozio "Fiorista Il Giglio", che si trova in via Chiesa a San Martino (Ferrara).