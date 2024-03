Sagre di marzo in Emilia Romagna: tutti gli eventi per salutare la primavera

Bologna, 7 marzo 2024 – Febbraio si è chiuso all’insegna del cielo decisamente uggioso ma la primavera, seppur timidamente, si avvicina: il sole tramonta più tardi, nelle campagne iniziano a vedersi le fioriture primaverili (in netto anticipo a causa delle alte temperature delle scorse settimane) e, dalla Riviera all’entroterra, si preannunciano i primi appuntamenti all’aperto. Ce n’è per tutti i gusti, anche in vista della solennità di Pasqua, che cadrà quest’anno il 31 marzo. Ecco un elenco degli eventi da non perdere, naturalmente è d’obbligo una raccomandazione: non lasciare a casa ombrello e stivali da pioggia.

Irlanda in Festa & Finger Food Festival

Dal 14 al 17 marzo Irlanda in Festa ritorna a Bologna in piazza Lucio Dalla: durante i quattro giorni si alterneranno sul palco band irlandesi, italiane e dal resto dell'Europa.

Manifestazione anche a Parma, nel Parco Cittadella. Tra musica e cultura irlandese e tantissime proposte gastronomiche, l’iniziativa propone un calendario fitto di nuovi appuntamenti e antiche tradizioni. A condire il tutto, cucina irlandese, le eccellenze del cibo di strada italiano e, ovviamente, la regina delle birre irlandesi: la Guinness.

Sagra della seppia

Dal 18 al 24 marzo, a Pinarella di Cervia (sulla costa ravennate), ecco la Sagra della Seppia, tradizionale festa di apertura della stagione primaverile. Protagonista la cucina marinara, con i piatti tipici della Riviera. Dal lunedì alla domenica lo stand gastronomico è aperto tutte le sere. Nel weekend, il sabato e la domenica, anche a pranzo. Le serate saranno animate da musica, balli e intrattenimento. Nel fine settimana, in via Tritone si aggiunge anche la Fiera di San Giuseppe con spettacoli, intermezzi musicali e il tradizionale mercatino.

La Segavecchia

Come ogni anno, a metà Quaresima, arriva a Forlimpopoli – cittadina romagnola ai piedi della bella collina di Bertinoro, nel Forlivese - la festa popolare della Segavecchia, tra i Carnevali storici dell'Emilia-Romagna (fino al 10 marzo). Il nome deriva dal taglio della Vecchia, un grande fantoccio di cartapesta, raffigurante una donna, pieno di dolciumi e giocattoli che vengono distribuiti ai bambini. Attesissima è, ogni anno, la sfilata di Carnevale, che culmina con la premiazione del carro meglio riuscito: l’usanza coinvolge tutto il tessuto cittadino, con i tanti volontari di associazioni e gruppi di forlimpopolesi impegnati, durante l’anno, nella preparazione di figure e scenografie sempre originali e curiose.

Come ogni festa che si rispetti, non possono mancare gli stand gastronomici, che nella cittadina artusiana si trasformano in irresistibili luoghi per buongustai. Senza dimenticare il divertimento del luna-park, lo zucchero filato, la tombola, gli appuntamenti musicali e l’immancabile mercato della Vecchia.

Antica Fiera Di San Gregorio

La tradizionale “Fiera di San Gregorio” a Morciano di Romagna (Rn), dal 9 al 17 marzo, si trasforma in un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino di qualità. Il cuore della manifestazione è la mostra mercato dedicata alle eccellenze agricole e alle specialità locali, con un focus sui prodotti Doc e Igp. La fiera offre un’esperienza gastronomica completa, con ristorazione di alta qualità, prodotti locali e i migliori vini del territorio. L’invito, a visitatori e buongustai, è a immergersi senza indugio nei sapori più autentici della Romagna.

Cioco Papà

Cioco Papà è la manifestazione dedicata al cioccolato e ai prodotti di pasticceria che, dal 15 al 17 marzo, trasformerà quest'anno Piazzale Roosevelt nel luogo più dolce di Cattolica (Rimini). L'evento è interamente dedicato al cioccolato artigianale e alla sua lavorazione, per deliziare gli amanti dei dolci e del cioccolato e i golosi di ogni età. Tanti gli show cooking, i momenti di animazione, i laboratori e le degustazioni che faranno da cornice all'evento. Anche ristoranti, locali e bar parteciperanno con attività e menù al cioccolato.

Sagre pasquali

Pasqua a colpi di uova sode in Emilia. L’uovo, simbolo della Pasqua, diventa ambito e conteso nel tradizionale gioco dello Scusìn di Castelnovo ne’ Monti (Re). Nel paese dell’Appennino Reggiano, dove svetta la Pietra di Bismantova, nei giorni di Pasqua e Pasquetta – 31 marzo e 1 aprile – persone di diverse generazioni, dopo aver decorato e colorato le uova sode, si sfidano battendo uovo contro uovo. Chi conserva quello che resta integro vince e si intasca l'altro. In passato, i giocatori più furbi, per ottenere più uova possibili, davano da mangiare alle galline del ghiaino mischiato al becchime, altri svuotavano l’uovo e lo riempivano di pece. Un rituale affascinante, arricchito di gastronomia, mercatino dei fiori ed eventi collaterali.

Guscio contro guscio anche a Fiorenzuola d’Arda (Pc). Nei giorni di Pasqua e Pasquetta torna, nel noto comune del Piacentino, il gioco popolare del Ponta e cül. Grandi e piccoli, dopo la Messa, si incontrano in piazza Molinari sfidandosi a colpi di uova sode. Prima si batte punta contro punta, poi l’uovo si capovolge per battere la parte inferiore. Di qui i termini “Ponta” e cül”. L’uovo che si rompe è perso, perché a conquistarlo è l’avversario. Vince il premio chi ottiene più uova. Solitamente parte del ricavato della vendita delle uova viene devoluto in beneficienza.