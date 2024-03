Sagre di marzo nelle Marche: ecco gli appuntamenti

Ancona, 7 marzo 2024 - I fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano, le farfalle svolazzano qua e là aspettando la primavera. Con l’inizio dei nuovi tepori, nel cosiddetto “risveglio della natura”, quale occasione migliore per risvegliarci a nostra volta dall’uggioso inverno se non catapultandoci all’interno delle prime sagre e fiere? Ecco una piccola guida per qualche gita fuori porta all’insegna del divertimento e del mangiare.

Partendo dal capoluogo di Regione, Ancona, la Pro Loco Monsanvitese annuncia la 55° edizione della Sagra del Castagnolo, nel centro storico di Monte San Vito, che si terrà domenica 10 marzo. Durante il tipico Carnevale di mezza quaresima, infatti, non si possono perdere i molteplici giochi di squadra mascherati, l'intrattenimento di Baldo's Channel, il gruppo musicale "Gli Amici dello Zio Pecos" ed infine il tradizionale lancio delle salsicce con il paracadute. Insomma, preparate maschere, coriandoli e la voglia di fare festa. Per informazioni visitare la pagina Facebook della Pro Loco Monsanvitese.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, invece, a Macerata Feltria, torna la prestigiosa Fiera di San Giuseppe, che richiama a nel paese migliaia di persone. Sin dall’inizio della sua storia, si tiene la terza domenica di marzo e il sabato precedente e vede l’esposizione di più di 300 bancarelle di fiori e piante, abbigliamento, attrezzature agricole e altro.

Passeggiando per il paese, inoltre, si possono anche trovare anche le giostre per bambini e ragazzi di ogni età. Inoltre, vengono allestiti stand gastronomici in cui è possibile degustare piadina, porchetta, salumi e formaggi locali. Alla storica Fiera di San Giuseppe è legato il Convegno dell’Agricoltura, divenuto, nel tempo, un appuntamento fondamentale per le politiche agricole delle aree interne. Il convegno si svolge il sabato mattina nella sala multimediale della Comunità Montana.

Dal 14 al 17 marzo, invece, a Torre San Patrizio nel Fermano, si terranno le giornate del “Saint Patrick’s Day”, giunto alla sua 6° edizione. Un appuntamento imperdibile, soprattutto per gli amanti della birra, della musica celtica e del folk rock. In occasione dell’evento, la Pro Loco ha indetto un contest fotografico intitolato “La vetrina più verde” ed “Il balcone più verde”, andando quindi a coinvolgere la cittadinanza per l’addobbo del paese.

E sarà proprio il verde il filo conduttore di tutte le serate, che vedranno alcuni edifici e monumenti storici illuminati di questo colore, rendendo suggestiva la veduta notturna dello splendido borgo medievale.