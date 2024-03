Campi di tulipani nelle Marche: ecco dove ammirare i più belli

Pesaro, 26 marzo 2024 – Weekend di riaperture per i numerosi campi fioriti della zona, cancelli di nuovo aperti per passeggiare tra distese di fiori in primavera.

Volare in Olanda per ammirare i tulipani non è più necessario, basta avere la guida giusta. Dalle fioriture composte e colorate dei parchi visitabili a quelle selvagge degli altopiani, ecco dove poter passeggiare tra i campi in fiore restando nelle Marche.

A Bottega di Vallefoglia (PU) c’è Il Giardino dei colori

Da pochissimi giorni si sono spalancati i cancelli de ‘Il giardino dei colori’, in via del Foglia 20 padiglione, provincia di Pesaro Urbino. I nuovi appuntamenti partiranno giovedì 28 marzo, e proseguiranno fino a domenica 21 aprile ma solo nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. L’orario di apertura per giovedì e venerdì è dalle 14.30 alle 19, mentre nel weekend già dalle 10 di mattina è possibile entrare nei campi. L’ingresso ha un costo di 6 euro con 3 tulipani omaggio, e un euro per ogni fiore aggiuntivo. Nota a favore: i bambini sotto i 5 anni non pagano.

L’iniziativa è arricchita poi da ulteriori eventi, oltre alla visita al campo e alla raccolta dei fiori, tra i quali laboratori, eventi, picnic e giochi, però è possibile partecipare previa prenotazione. Per informazioni contattare 346 945 1370 o visitare il sito www.ilgiardinodeicolorimarche.com.

A Montecosaro (MC) c’è Il Giardino dei tulipani

Apertura fresca anche per l’HortusTrade Vivai e Garden che si accinge a colorare Montecosaro, in provincia di Macerata, con i 250mila tulipani de ‘Il Giardino dei Tulipani’ in via piane Chienti. Da sabato scorso, infatti, il giardino è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino alla fine della fioritura.

Si può accedere al parco acquistando due tulipani al costo di 5 euro, e così si otterrà anche un'altra vista omaggio da utilizzare nei giorni dal lunedì al venerdì, anche in questo caso i bambini, stavolta fino ai 10 anni, non pagano. Si possono raccogliere in tutto il giardino fiori in numero illimitato al costo di 1 euro ognuno.

Inoltre è prevista un'area dedicata dove sarà permesso raccogliere anche i bulbi (al costo di 50 centesimi ciascuno). Anche in questo caso programma ricco di eventi: ogni sabato e domenica saranno presenti ospiti musicali di vario genere. Dal lunedì al sabato l’orario delle visite parte dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 mentre la domenica è previsto orario continuato dalle 10 alle 19.30.

È inoltre consentito fare picnic ed è presente in loco un food truck con cibo e bevande. Per informazioni 0733 182 6116. I cani sono ammessi solo con museruola e guinzaglio.

A Grottammare (AP) c’è Tulipandia

A sud delle Marche, da sabato 24 marzo, torna Tulipandia: un ettaro di terreno in cui è possibile ammirare 200mila fiori di circa 100 varietà differenti. In Contrada San Giacomo 45, a 5 minuti dal Casello autostradale di Grottammare, il parco è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro e anche in questo caso sono compresi in omaggio 3 tulipani, mentre ogni fiore in più avrà un’aggiunta di un euro. In questo caso per entrare al campo nel weekend e nei festivi è obbligatorio prenotare i biglietti online, indicando il numero di partecipanti ma poi il pagamento sarà effettuato direttamente al gazebo all’ingresso.

Genitori non temete, i bambini con età inferiore a 11 anni non pagano, e la stessa agevolazione vale per i disabili. In caso di gruppi numerosi è possibile poi usufruire di ulteriori sconti. Nel campo ci sono anche aree espositive dove non è possibile raccogliere per le prime 2 settimane, mentre nel fine settimana il è garantita la presenza di diversi food truck nell’area pic-nic.

Durante la settimana, invece, dipenderà dalla disponibilità dei truck. Anche i cani sono ammessi. Per informazioni contattare solo via Whatsapp 370 3028013 o 331 4240612.

A Corinaldo (AN) c’è il Lavandeto di Verde naturale

In gita a Corinaldo si potrebbe credere di essere in Provenza e invece no, sempre di panorami marchigiani si tratta. In questo caso, di lavanda. Infatti, a differenza degli altri campi, Verde Naturale propone una piana di circa cinque ettari completamente tinta di viola grazie alla profumata lavanda coltivata nei filari. L’apertura del lavandeto è ritardataria rispetto a quella dei tulipani, si tratta di un luogo da visitare sul finire della primavera, a giugno.

Si trova in via Corinaldese 6, e l’apertura è prevista per il 16 giugno, sarà aperto tutto il giorno tutti i giorni ad ingresso libero. “Crediamo che la bellezza sia di tutti – si legge sul loro sito - e siamo contenti di condividerla con chi vorrà goderne, non è necessario prenotarsi. L'unica regola è prendersi cura del luogo nel rispetto non solo della natura ma anche del lavoro fatto nei mesi precedenti alla fioritura.​”.

Le fioriture spontanee

E poi, ci sono le fioriture spontanee, mozzafiato e immersive, oltre alla ben nota fioritura di Castelluccio di Norcia (PG).

A Ragnolo (MC) c’è la fioritura dei piani che in primavera regala un panorama davvero suggestivo. Si tratta di un tappetto fiorito di oltre 51 specie di orchidee selvatiche tipiche dei monti Sibillini. Orchidee e non solo: anche genzianelle, ranuncoli, peonie e primule. E’ però un fenomeno completamente spontaneo che solitamente inizia a fine aprile e raggiunge il suo culmine nei primi giorni di giugno, ma ovviamente a seconda delle condizioni climatiche della stagione in corso varia. A differenza dei già citati parchi, qui si parla di campi naturali per cui è vietato strappare e raccogliere i fiori, in quanto specie protetta. Ora non resta che scegliere.