Sensazioni d’Olanda ‘Il giardino dei colori’ ha riaperto le porte. Protagonisti i tulipani

Un pezzo di Olanda a Vallefoglia. Da venerdì scorso è tornato l’evento dedicato alla raccolta dei tulipani, quest’anno realizzato grazie alla collaborazione tra "Il giardino dei colori" e la società agricola "Terra Madre" proprio negli spazi del vivaio via del Muraglione 1 a Talacchio. Se è il luogo a cambiare, il format rimane lo stesso: sarà possibile acquistare il tuli-ticket direttamente in loco a 6 euro, e con il prezzo d’ingresso sono compresi 3 tulipani. I bambini sotto i 5 anni non pagano, così come le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Ogni fiore aggiuntivo si pagherà un euro senza bulbo, che si potrà acquistare separatamente al costo di 50 centesimi l’uno. In realtà non ci saranno solo tulipani, di quasi 50 varietà diverse, ma anche narcisi e giacinti, per un totale di circa 70mila bulbi piantati durante l’autunno scorso. "Abbiamo spostato l’evento a Talacchio, al Terra Madre, perché al ‘Giardino dei colori’ stiamo facendo lavori importanti – ha raccontato Gloria Ortolani, proprietaria assieme al suo compagno Carlo Pagnoni, entrambi 24 anni, dell’attività di Bottega –. Abbiamo iniziato a interrare un centinaio di piante da frutto, e altre 400 da siepe per isolare la zona. Speriamo di poterci sistemare a breve per organizzare qualcosa anche in estate, per poi aprire anche per Natale, carnevale e per gli altri eventi".

Così nasce un nuovo spazio per ospitare momentaneamente l’auto-raccolta di fiori ormai famosa in tutto il territorio e che accoglien dal 2021 famiglie e bambini. Oltre ai fiori, infatti, ci sono tanti modi per divertirsi. Ogni weekend ci saranno eventi e laboratori per bambini e adulti. Il più richiesto è il laboratorio di pittura dal vivo, ma ci sarà anche quello di taglio e cucito, il decoro delle uova pasquali, creazione di quadri con semini e legumi e molto altro ancora. Non mancheranno anche gli eventi, ogni sabato e domenica: dai concerti musicali con violino e arpa, ai palloncini, truccabimbi e bolle di sapone. Ci sarà un’area shop dove si potranno acquistare piantine e prodotti agricoli freschi e lavorati; un prato di circa un ettaro che fungerà da area giochi e pic-nic tra gli ulivi; e soprattutto i 7mila metri di campo dove sono iniziati a spuntare tulipani, narcisi e giacinti che colorano il campo verde. Il divertimento è per tutte le età, anche grazie ai quasi 40 giochi antichi costruiti a mano. Orari di apertura: ogni giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30. Per informazioni su visite scolastiche, gruppi ed eventi consultare il sito web ilgiardinodeicolorimarche.com.

Lucia Arduini