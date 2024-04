Il Lunano cerca l’affondo finale. Occhi puntati pure a Piobbico

Oggi in Prima categoria si gioca per la penultima giornata del campionato 2023-24 e si potrebbe conoscere il nome della vincente e di altre situazioni in una graduatoria che ha ancora tanto da esprimere. La capolista Lunano ha 4 punti di vantaggio sull’Avis Montecalvo e vincere oggi significherebbe festeggiare con una giornata d’anticipo. Gara importante per la classifica anche quelle tra Audax Piobbico –Avis Montecalvo, con i primi a puntare alla vittoria per stare alla larga dalla zona playout e i secondi a dover vincere per sperare di poter essere ancora in gioco per la vittoria finale o per lo meno di difendere il secondo posto dal ritorno della Nuova Real Metauro che oggi ospita il Real Altofoglia. La vincente del campionato salirà in Promozione, la seconda classificata parteciperà ai playoff solo nella seconda fase. A disputare i playoff non ci sarà la quarta squadra perché il distacco tra la seconda e la quinta posizione e superiore di 9 punti. Per quanto riguarda la zona bassa il Santa Veneranda è ultima con 21 punti e per poter riagguantare un posto negli spareggi playout deve puntare a vincere le due gare quella di oggi contro il Pesaro Calcio e quella tra sette giorno in trasferta ad Osteria Nuova e sperare in qualche battuta d’arresto degli avversari che la precedono in classifica (Maior e Usav Pisaurum sono a quota 26). In zona playout anche la Vadese (27 punti) e la Mercatellese (28). Questo il programma di oggi. Athletico Tavullia- S.Costanzo. Arbitro Mattia Pucci di Pesaro. Audax Calcio Piobbico- Avis Montecalvo. Arbitro Steeve Belli di Pesaro. Falco Acqualagna – Vadese Calcio. Arbitro Mattia Dovesi di Ancona. Nuova Real Metauro- Real Altofoglia.ASi gioca al Comunale di Cuccurano. Arbitro Enrico Cittadini di Macerata. Peglio- Mercatellese. Arbitro Ciro Santoro di Pesaro. Lunano- Maior. Arbitro Marco Rossetti di Ancona. S.Veneranda- Pesaro Calcio. Arbitro Leonardo Speciale di Ancona. Usav Pisaurum- Osteria Nuova. Arbitro Lorenzo Vallesi di Macerata. Amedeo Pisciolini