Partiti i playoff: due le promozioni

Sono cominciati i playoff promozione in serie A2: al termine saranno due le promozioni al piano di sopra, una per ciascun tabellone, che andranno a rimpiazzare i posti lasciati liberi dalle retrocesse Brindisi e Pesaro. Nel tabellone argento la super favorita Trapani, che ha investito tantissimo per tornare in serie A prendendo in corsa Stefano Gentile e Amar Alibegovic, conduce 2-0 su Piacenza; anche Rieti è avanti 2-0 su Rimini, mentre la serie fra Verona e Urania Milano è sull’1-1. La Fortitudo, che ha vinto la prima, ha giocato ieri sera gara2 con Treviglio. Nel tabellone oro si sono giocate ieri sera le gare2: nella prima il fattore campo è stato rispettato in tre serie su quattro: Forlì-Vigevano, Udine-Cremona e Cantù-Cividale mentre Trieste ha sbancato Torino. La formula prevede inizialmente due gare di fila in casa della meglio classificata che avrà poi anche l’eventuale bella fra le mura amiche.