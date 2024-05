Lavori sulla linea Foligno-Orte: "Previsti collegamenti sostitutivi"

Trenitalia conferma quanto temuto dalla professoressa Francesca Matacena, rimasta orfana del treno Frecciargento, diretto Pesaro-Roma. "Dal 4 maggio all’8 giugno – spiega un comunicato ufficiale di Trenitalia – sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Foligno - Orte, nella tratta tra Spoleto e Orte, che determineranno un miglioramento della circolazione e della sicurezza a prevenzione del dissesto idrogeologico. In particolare, con 20 milioni di euro, verrà anche realizzata una galleria artificiale paramassi. Durante lo svolgimento dei lavori, i treni ad alta velocità, gli Intercity e del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni".

Il mese di passione è nel prospetto diffuso da Trenitalia, dove la società ha spiegato le alternative possibili: "I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno", mentre ad essere garantita è la maggioranza di Intercity. Per le coincidenze Trenitalia ha verificato collegamenti sostitutivi con bus. "I treni Intercity della tratta Milano-Terni – osserva Trenitalia – saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus; i treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus. I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus. Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto". Riguardo ai treni regionali le modifiche segnalate sono relative "all’ Ancona–Roma, Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma che potranno subire modifiche di orario; sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati al fine di assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale; la tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni e, infine, sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8:24 – Roma Tiburtina 10:05". s.v.r.