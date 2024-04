In Seconda categoria è in programma oggi (alle ore 16,30) la penultima giornata e dove sono raggruppate le pesaresi (nel girone A quelle dell’entroterra e nel girone B le squadre della costa e quelle a ridosso) c’è fermento: chi per un posto al sole nell’alta classifica e chi per evitare gli spareggi playout. Un turno decisamente molto atteso, Nel girone A si contendono la vittoria del campionato il Tavernelle (primo a 53 punti) e l’Apecchio (secondo a quota 50). Entrambe giocheranno in casa. Questo il programma: Casinina Calcio- Avis Sassocorvaro; O. Macerata Feltria – Ca Gallo; S. Cecilia Urbania- Schieti; Santangiolese- Piandimeleto;Tavernelle- Frontonese; Valfoglia Tavoleto- Atletico Luceoli; Viridissima Apecchio – Carpegna; Vis Canavaccio 2008- Piandirose. Nel girone B il torneo è stato già vinto dal Muraglia (foto). Comunque quelle odierne saranno gare probanti per definire la griglia playoff e per la composizione della zona bassa. Le partite di oggi: Atletico River Urbinelli- Cuccurano; Csi Delfino Fano. Carissimi 2016; Marottese Arcobaleno- Arzilla; Monte Porzio calcio- Hellas Pesaro; Pontesasso- Gradara Calcio; Real Mombaroccio- Della Rovere Calcio; Villa Ceccolini Calcio- Real Metauro 2018.