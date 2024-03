Pasqua e Pasquetta 2024 nelle Marche: cosa fare

Ancona, 29 marzo 2024 - Parafrasando il classico modo di dire “a Natale con i tuoi e a Pasqua… dove vuoi”, c’è l’imbarazzo della scelta sul dove andare e cosa vedere nelle Marche: sono infatti tantissime le attività in programma durante il lungo ponte che dal 29 marzo arriva fino al 1° aprile, giorno di Pasquetta. Per chi non si è già organizzato con pranzi luculliani, uova di cioccolata e colombe candite, ecco una piccola guida con idee per gite fuori porta a Pasqua e Pasquetta nelle Marche.

Ancona

Partendo proprio dal capoluogo di Regione, le opzioni sono veramente tante: per chi ama la natura si può pensare ad una bellissima passeggiata sul monte Conero, magari per poter ammirare le Due Sorelle durante un magico tramonto. Infatti, domenica 31, alle 15.45 a Sirolo, si terrà la passeggiata per poter, per l’appunto, vedere il crepuscolo scendere lentamente sul mare, accompagnati da una guida ufficiale del Parco Regionale del Conero. Consigliate, per l’escursione, scarpe da trekking e acqua. Il costo della passeggiata e della visita guidata è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni mandare un sms su WhatsApp al numero 3282864307.

C’è anche la possibilità, semplicemente, di mettersi un piccolo zaino in spalla e diventare turisti all’interno della propria Regione, andando a visitare alcuni tra i “Borghi più belli d’Italia”: Corinaldo, Offagna, Morro d’Alba, Sassoferrato o Arcevia aspettano solamente di essere visitati e ammirati, per poi portare a casa un bellissimo ricordo di una giornata passata in mezzo alla storia.

L'arte, oltre che con lo sguardo, deve essere anche vissuta o, come si dice, "toccata con mano". In occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta, il Museo Tattile Omero di Ancona, con le sue oltre 200 opere, permette quindi di fare un viaggio visivo e tattile nella forma e nella materia, dall’antichità classica ai nostri giorni. Tutta la collezione è fruibile tattilmente ed offre descrizioni in Braille e in nero a caratteri grandi. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile il Museo Omero resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso libero, mentre per la Collezione Design il costo sarà di 5 euro. Per ogni informazione chiamare il numero 0712811935.

Pesaro e Urbino

Nella Capitale Italiana della Cultura, in occasione del weekend di Pasqua, verrà organizzata la manifestazione "Pasqua al mare" nella splendida location di piazzale della Libertà, direttamente sul mare a Pesaro. Da sabato a lunedì, un mercatino fatto ad hoc pieno di prodotto tipico, artigianato, erboristerie, piante e fiori. Gli orari vanno, per sabato e domenica, dalle 10 alle 22, mentre lunedì dalle 10 alle 20.

Imponente e suggestiva, con i suoi torrioni e i suoi ponti, la rocca di Mondavio è unanimemente ritenuta un capolavoro assoluto dell’architettura militare rinascimentale. Edificata fra il 1482 ed il 1492, per volontà di Giovanni Della Rovere, il geniale complesso architettonico della Rocca di Mondavio costituì un’inespugnabile fortezza, arma difensiva per un territorio di confine sul quale la storia ha lasciato segni profondissimi. In occasione di Pasqua e Pasquetta questa meraviglia storica è aperta per permettere a tutti quanti, grandi e piccini, di poterne ammirare gli interni. Gli orari di apertura vanno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il costo del biglietto è di 6 euro per l’intero, mentre per il ridotto 4 euro.

Da domenica, al via la settimana di Gabicce Mare ‘Capitale al quadrato’ del progetto ‘50x50’ dedicato alle eccellenze della provincia, che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024. In questa settimana da capitale, Gabicce proporrà anche degli eventi a tema pasquale, sempre sotto il simbolo della musica: a partire dal concerto tutto al giovanile di Cricca, ex concorrente di Amici nel 2022, sabato sera alle 21, in piazza Municipio. Dal 30, poi, si passa a Pasqua: al Mississippi, dalle 15 fino a tardi, si terrà l’evento “Easter Party back to Mississippi”, organizzato dall’associazione giovanile di Gabicce Mare, mentre alle 17, in piazza Municipio, il concerto di chiusura degli eventi della settimana da Capitale con “Joyce&TheJammers”.

Macerata

In occasione delle festività pasquali, il 1° aprile, lunedì di Pasquetta, il Museo archeologico statale e Parco archeologico di Urbs Salvia, nome latino di Urbisaglia, sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 con le consuete modalità di ingresso. Con un’estensione di circa 40 ettari, il Parco Archeologico di Urbisaglia è il più importante e spettacolare delle Marche. Il grande serbatoio idrico dell’acquedotto romano, il teatro, l’anfiteatro e la cinta muraria che costeggia il parco sono solo alcune delle meraviglie che si possono ammirare, al fine di perdersi in una Pasquetta storica. Per ogni informazione, chiamare il numero 073350107.

Torna, a Porto Recanati, la terza edizione di “Aquiloniamo”, la festa degli aquiloni, che prenderà luogo sul lungomare della cittadina il 1 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 9 alle 20. In questi giorni un po’ ventosi, infatti, sono molte le persone che già si stanno preparando per portare in spiaggia aquiloni di ogni forma e tipo: dal classico rombo, infatti, se ne possono vedere di ogni, tra pesci giganti, mostriciattoli, draghetti e personaggi dei cartoni animati, come Topolino e Paperino. Un evento simpatico, per far sognare i più piccoli e far tornare bambini quelli più grandi.

Per chi ama l’arte e la cultura, il Museo Archeologico Statale di Cingoli offre la possibilità di potersi perdere tra le varie opere con un’apertura straordinaria domenica, dalle 8.15 alle 13.15, con le consuete modalità di ingresso. Per informazioni contattare il numero 0733 603399 o visitare il sito www.musei.marche.beniculturali.it.

Fermo

Una classicissima caccia alle uova viene proposta a Monte Urano, in provincia di Fermo, dove i bambini potranno sbizzarrirsi nel cercare i dolciumi all’interno della cornice di Villa Raccamadoro. Ci saranno due turni di gioco, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Verrà dato, con la quota di iscrizione di 20 euro, un kit per la caccia, uova di cioccolato e gadget per tutti i partecipanti. A seguire, tanti bellissimi laboratori per bambini.

Ascoli Piceno

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’avventura, invece, nella provincia di Ascoli Piceno. Il 30 e 31 marzo ed il 1 aprile, a Colle San Marco, inizia la nuova stagione del Parco Avventura. In occasione della Pasquetta, poi, verrà organizzata anche una grigliata di arrosticini, Per le giornate di sabato e domenica gli orari andranno dalle 14 alle 18, mentre il 1 aprile dalle 10 alle 18. Per ogni informazione e prenotazione chiamare il numero 3895274677.

Anche a Ripatrasone, comunque, non vedono l’ora di far avventurare i piccoli “Tarzan” all’interno delle loro splendide strutture. Riparte, infatti, la nuova stagione del parco RipaAdventure, che nella giornata di Pasquetta, dalle 10 alle 18, dà l’opportunità ai più agili di lasciarsi andare a salti e voli, mentre agli altri, ai genitori o ai meno coraggiosi, di poter fare pic-nic e barbecue. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3534527439.