La top 10 pizzerie delle Marche 2023 secondo 50 Top Pizza

Ancona, 19 settembre 2023 – C'è chi la preferisce classica, chi capricciosa. Chi cerca quella speciale, chi la cerca un po' diavola. Tutti la amano. Di chi stiamo parlando? Della pizza, naturalmente! Recentemente la prestigiosa guida 50 Top Pizza ha stilato una classifica delle migliori 100 pizzerie del mondo. Tra queste, anche pizzerie australiane e giapponesi, ma il primato rimane dell'Italia con al primo posto ex aequo la pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli. Non solo sul mondo: gli occhi degli ispettori di 50 Top Pizza si sono posati anche sulle Marche, stilando una speciale classifica delle dieci migliori pizzerie marchigiane. La classifica include locali di tutta la regione, che propongono una eccellente scelta di pizze, dalla classica margherita alle più fantasiose pizze gourmet. Tra queste, anche una in classifica tra le pizzerie più buone di Italia - 50 Top pizza Italia 2023 e nove nella categoria "eccellenti". Scopriamole insieme.

1. AMA Officina della pizza - Ancona

Questa pizzeria nasce da un ambizioso progetto familiare: moglie e marito gestiscono con grande amore il loro locale, preparando pizze classiche dalla lunga lievitazione (60 ore), con ingredienti scelti che parlano delle Marche e dell'Italia.

2. Cavò Lieviti e Distillati - Senigallia (An)

Il frutto della magica arte della pizzaiola Danila Ercole, che da oltre 30 anni prepara e rinnova la ricetta della sua pasta madre "Trilly" ,si unisce agli strepitosi cocktail del bar tender Max Frezza, per un matrimonio eccellente fra divertimento e bontà.

3. Crunch Pizza - San Benedetto del Tronto (Ap)

In un locale in stile pop-moderno, viene servita una pizza con un impasto preparato con farina non raffinata. La pizzeria, situata in una via gourmet nel cuore di una delle città più turistiche della riviera adriatica è attenta anche ai più piccoli, a cui riserva un angolo giochi.

4. Didacus - Lapedona (Fm)

Il ristorante nella cittadina fermana di Lapedona offre un vasto assortimento di triangoli di pizza, con un impasto che richiede 4 giorni di lievitazione. Offre inoltre piatti di carne, di mare e vegetali, che esprimono l'eccellenza gastronomica marchigiana.

5. Duca 26 - Civitanova Marche (An)

Pizzeria situata vicino alla stazione di Civitanova, offre pizze eccellenti con presenza di prodotti a marchio Igp e Doc. Anche per questo locale, le radici e la tradizione sono fonte di ispirazione.

6. Farina - Pesaro

Con la celebra pizza "Rossini", che rende omaggio al compositore marchigiano Gioachino Rossini, la pizzeria Farina di Pesaro rientra tra le migliori pizzerie delle Marche. Il motto della pizzeria è "Sforniamo rivoluzioni": le pizze sono leggere, raffinate e rivoluzionarie come il celebre musicista.

7. Officina del Gusto - Monte San Vito (An)

Il curioso e innovativo chef di Officina del Gusto Luca Santarelli offre una vasta scelta di opzioni per l'impasto della pizza. Il must have? Il suo Padellino lievitato 48 ore.

8. Paglià Pizza e Fichi - Spinetoli (Ap)

La pizza con i fichi è una specialità della cucina marchigiana per le festività natalizie. Forse ispirandosi a questa ricetta e forse un po' per gioco di parole, i tre fondatori di questa pizzeria in uno storico casolare tra le colline del piceno, offrono una pizza dall'impasto alto, soffice preparato con la farina del Mulino Agostini, completamente biologica.

9. Pizzeria La Scaletta - Ascoli Piceno

Pizzeria vicinissima al centro storico della città di marmo, Ascoli Piceno, offre una pizza con un impasto dall'elevato grado di idratazione. Morbida al centro e croccante ai bordi, può essere abbinata a una vasta scelta di birre.

10. Pizzeria Mamma Rosa - Ortezzano (Fm)

In 74° posizione tra le pizzerie migliori di Italia - 50 Top pizza Italia 2023 -, la pizzeria Mamma Rosa, nel piccolo paesino di Ortezzano di Fermo, lungo la Valdaso è l'unica pizzeria delle Marche ad aver guadagnato i Tre spicchi nella guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso. Dal 1973, la famiglia D'Erasmo conduce con passione e devozione questo storico locale, che porta avanti la bandiera della tradizione culinaria regionale, con materie prime scelte e di elevatissima qualità: "La storia buona della pizza inizia in un campo di frumento e continua con il ricordo che si ha dopo aver gustato il suo sapore."

A questo punto non ci resta che scegliere la pizzeria che preferiamo. Buon appetito!