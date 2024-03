Segavecchia, un successo. Folla da pre-pandemia per la sfilata, bene anche ristoranti e luna park

Il pubblico delle grandi occasioni ha gremito il centro storico di Forlimpopoli in occasione della prima domenica della Segavecchia. La riunione della mattina ha dato il via libera alle sfilate del pomeriggio: nei giorni precedenti vi era stata qualche preoccupazione legata al maltempo con un meteo incerto, ma che non preannunciava piogge, e così è stato. Tante le famiglie che sono accorse, molte anche da fuori città, per fare qualche giro nelle giostre del luna park e poter ammirare la sfilata dei carri allegorici. Gli sbandieratori e musici della Pro loco cittadina hanno dato bella mostra di sé con uno spettacolo impeccabile che ha attratto molti sguardi ammirati. Una Vecchia pronta per la notte, con relativa dentiera nel vicino comodino, ha aperto poi il corteo dei carri: quattro realizzati da gruppi forlimpopolesi, altrettanti provenienti da fuori. Scooby Doo e il Re Leone di sicuro tra i più ammirati.

La calca in alcuni snodi delle piazze era veramente quella delle grandi manifestazioni di prima della pandemia, replicando così il già grande successo dello scorso anno e ribadendo il definitivo ritorno alla socialità, stile sardine, delle feste in piazza. I più avveduti si sono recati nella città artusiana sin dalla mattina, approfittando delle presenza dei vari stand presenti alla fiera o dei ristoranti che animano la città, quelli che sono arrivati nel primo pomeriggio, spesso, si sono dovuti fare uno o due chilometri a piedi visto che i parcheggi a corona del centro, chiuso per la manifestazione, erano gremiti. Grande soddisfazione espressa dagli organizzatori dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese. "Un grazie di cuore a tutti i volontari, anche delle altre associazioni – ha commentato a caldo il presidente Mirco Campri –, senza il cui supporto tutto questo non sarebbe neanche lontanamente immaginabile". Invitando poi tutti i presenti a ritrovarsi anche domenica prossima per il gran finale della Segavecchia.

Matteo Bondi