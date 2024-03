Pasqua vacanze scuola 2024: le date in Emilia Romagna

Bologna, 5 marzo 2024 - Pasqua 2024 si avvicina, e con essa anche il relativo periodo di vacanze per tutti gli studenti dell'Emilia-Romagna. Ecco la guida sui giorni d'assenza e sui ponti fino all'ultimo giorno di scuola, in programma il 6 giugno 2024.

Le vacanze di Pasqua

Una Pasqua di fine marzo e un Lunedì dell'Angelo all'insegna del “Pesce d'Aprile”. Manca meno di un mese alle vacanze pasquali, nel quale gli studenti della regione possono trascorrere 6 giorni lontani dai banchi e dalle aule.

La domenica di Pasqua cade, infatti, domenica 31 marzo. Come sappiamo, il giorno di Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena prevista in primavera. Quando questo giorno, quindi, cade nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 2 aprile, si parla di Pasqua "bassa".

Ma quando iniziano e terminano le vacanze di Pasqua per gli studenti?

Gli istituti dell'Emilia-Romagna prevedono l'inizio del periodo di chiusura nella giornata di giovedì 28 marzo, mentre il rientro a scuola è atteso per mercoledì 3 aprile.

Altre chiusure in programma

Post-vacanze pasquali, il primo giorno festivo risulta essere giovedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione. L'Emilia-Romagna non risulta essere, tuttavia, tra le regioni che hanno deciso di stabilire un ponte tra giovedì 25 e il fine settimana, direttamente successivo, di sabato 27 e domenica 28.

La Festa dei Lavoratori, il 1° maggio, capita invece di mercoledì e nemmeno in questo caso l'Emilia-Romagna ha optato per il ponte, possibile solo in caso di chiusura il 29 e il 30 aprile.

In ogni caso, la scelta di chiudere in determinate giornate, restando sempre nel limite dei giorni consentiti, può dipendere dalle singole scuole attraverso l'autonomia dei collegi docenti. Non aggiunge giornate di chiusura, infine, la Festa della Repubblica, poiché il 2 giugno 2024 cade di domenica.

L'Emilia-Romagna è la regione italiana, insieme a Marche e Valle d'Aosta, che ha deciso la chiusura delle scuole per l'anno scolastico 2023-2024 nella giornata di giovedì 6 giugno 2024, prima di tutte le altre (la Toscana, per esempio, chiude le proprie scuole il 10 giugno).