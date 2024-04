Allerta meteo in Emilia Romagna: in arrivo freddo, neve e forti temporali

Bologna, 16 aprile 2024 – Dopo l’antipasto d’estate degli ultimi giorni con temperature altamente sopra la media stagionale, ecco un brusco ritorno al brutto tempo a causa dell’aria fredda proveniente dal Nord. Già da mercoledì 17 aprile, il tempo dovrebbe cambiare in Emilia Romagna con l’arrivo di temporali di forte entità.

Allerta meteo per temporali: ecco dove

Infatti i meteorologi di Arpae, in collaborazione con la Protezione civile, hanno diramato un’allerta meteo gialla per temporali, nella giornata di domani, mercoledì 17 aprile. L’allerta gialla è prevista nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Nella giornata di mercoledì 17 aprile – recita il bollettino do Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione a partire dalle ore pomeridiane. Nelle prime ore della mattina, non si escludono localizzati fenomeni di erosione in condizioni di mare sotto costa prossime ai 2 metri.

Previsioni meteo mercoledì 17 aprile

Per la giornata di mercoledì 17 aprile, gli esperti Arpae prevedono “nuvolosità variabile, con addensamenti localmente più consistenti, associati a rovesci o temporali più probabili ad est nella mattina e al pomeriggio. Temperature in diminuzione, con le minime comprese tra 8 e 11 gradi e le massime intorno tra 17-19 gradi. Venti residui da nord-est lungo la costa, tendenti a disporsi da ovest nel corso della giornata su tutto il territorio, per poi aumentare nuovamente in serata con un impulso da nord-est lungo la costa”.

Previsioni meteo giovedì 18 aprile

Per giovedì 18 aprile, invece, “tempo perturbato con cielo nuvoloso e precipitazioni diffuse su tutto il territorio, anche a carattere di rovescio. Deboli nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri”. Le temperature minime sono tra gli 8 e i 10 gradi, mentre le massime sono in diminuzione, intorno a 11/15 gradi.

Tendenza meteo tra venerdì 19 e lunedì 22 aprile

Tra venerdì 19 aprile e lunedì 22 aprile “sono previste condizioni di instabilità, con annuvolamenti irregolari a tratti più consistenti, associati a rovesci sparsi, più probabili sul settore orientale della regione. Attenuazione dei fenomeni a termine periodo. Temperature senza variazioni di rilievo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna