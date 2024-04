Aria artica e temporali: le previsioni meteo del weekend in Emilia Romagna

Bologna, 18 aprile 2024 – C’è già stato un abbattimento della temperatura di 10 gradi: la parentesi di caldo estiva si è chiusa e anche per questo weekend è attesa aria fredda di origine artica. “Avremo condizioni di tempo instabile, con nuvolosità irregolare a tratti intensa, associata a precipitazioni sparse. Temperature pressoché stazionarie”, fanno sapere i tecnici di Arpae Emilia Romagna, tramite il loro bollettino. Questo proprio perché “una circolazione depressionaria, associata alla discesa di correnti fredde settentrionali, interesserà l'Europa centrale favorendo condizioni di instabilità e anche sul nord-Italia”.

Le condizioni di instabilità, tra l’altro, persistono anche oggi (giorno in cui è valida la doppia allerta: gialla per temporali e arancione per vento). Dopo essere iniziate ieri con temporali e grandinate locali tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, questa notte la neve ha raggiunto i 1300/1400m in Romagna e già questa mattina sul mare si avvistavano le avvisaglie per le prossime precipitazioni.

Ancora neve e temporali

Roberto Nanni e i tecnici meteo Ampro fanno sapere che in Romagna oggi “rovesci sparsi e a macchia di leopardo" sono previsti fino a dopo pranzo. Verso le 12.30, invece, si sono registrati “rovesci e temporali sul Crinale Appenninico e sulle pianure tra Modenese e Ferrarese, ma anche qualche rovescio anche in mare aperto”.

Questi temporali dall'Emilia Occidentale si muoveranno “verso la Romagna entro sera (soprattutto Appennino)”. Si tratta di “fenomeni che cesseranno nella notte” tra oggi e domani. Poi ancora “forte vento dal pomeriggio” e la “neve potrebbe arrivare a 1000/1100metri con buone precipitazioni”.

Previsioni per il weekend

Mentre domani (venerdì 19 aprile) il cielo sarà tendenzialmente nuvoloso, ma non sono previste grosse perturbazioni. Si avrà un peggioramento a partire da sabato 20 aprile. “Nuvolosità irregolare con addensamenti a tratti più consistenti, associati a precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio”, recitano le previsioni di Arpae. Poi “deboli nevicate al di sopra dei 1200 metri e attenuazione dei fenomeni in serata”. Tempo più brutto e più freddo, insomma. Già da domani le temperature minime sono in diminuzione (comprese fra 3/5 gradi ad ovest e 7/11 gradi lungo la costa), mentre le massime sono comprese tra 15 e 17 gradi.

Inoltre, mentre tra sabato e domenica “i modelli meteorologici indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico che dalle regioni del Centro inizierà a muoversi in direzione della Puglia”, segnala il meteo.it, in Regione domenica dovrebbe esserci un po’ di sole, pur essendo freddo.

Che tempo fa giorno per giorno