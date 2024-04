Che tempo farà nelle Marche per il 25 aprile? Ecco le previsioni meteo

Ancona, 24 aprile 2024 – Sarà un 25 aprile caratterizzato dal maltempo quello che è alle porte. In particolare dal pomeriggio, quando gli scrosci d’acqua caratterizzeranno il nord e il centro della regione (le province di Pesaro-Urbino e Ancona), oltre all’entroterra Fermano.

Potrebbe invece non aprire l’ombrello chi vive sulla costa meridionale (nei dintorni di San Benedetto del Tronto) o in provincia di Ascoli. Così hanno riportato nei loro bollettini meteo sia la Regione Marche e il sia l’Amap (l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca).

Meteo Marche 25 aprile: nuvole già in mattinata sull’Appennino

Secondo entrambi, al mattino persisterà un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, mentre i maggiori addensamenti si troveranno già sull’Appennino. Dal pomeriggio, invece, i cumuli delle nubi si estenderanno fino alla costa, prima che le schiarite ritornino in serata. I brevi rovesci o temporali saranno sparsi in quattro delle cinque provincie, in particolare sulla fascia collinare. Scongiurato il rischio di neve, con il limite in rialzo fino a 1.500 metri di quota. I mari saranno poco mossi, mentre il vento soffierà lungo i versanti nord-occidentali e la fascia costiera, prima di puntare verso ovest nel pomeriggio.

Le temperature nei cinque capoluoghi di provincia

Le temperature minime, infine, saranno in lieve diminuzione, mentre le massime saranno in ripresa. Secondo la Regione Marche e l’Amap, ad Ascoli si andrà da una minima di 7 a una massima di 17 gradi. Stessa minima anche a Fermo (dove la massima sarà però di 16). Per il capoluogo Ancona si passa da una minima di 6 gradi a una massima di 15. A Macerata si oscilla da una minima di 8 a una massima di 10, a Pesaro da 9 a 17 gradi e a Urbino da 8 a 12 gradi. Più freddo nell’entroterra: a Fabriano (Ancona) si va da 6 a 14 gradi, a Jesi (Ancona) da 9 a 11 gradi, a Montemonaco (Ascoli Piceno) da 4 a 8 gradi. Sui Sibillini, in particolare sul monte Prata, le temperature saranno ben più fredde: la minima sarà di -1, la massima di 2 gradi.