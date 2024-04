25 aprile 2024 nelle Marche: cosa fare nel ponte di festa

Ancona, 24 aprile 2024 – Pioggia o sole? Caldo o freddo? Con questo tempo un po’ pazzo, non si capisce bene come vestirsi, se con la maglietta a maniche corte o con la giacca a vento. Con l’avvicinarsi del lungo ponte del 25 aprile, che quest’anno vedrà come giornate di riposo anche venerdì 26 e sabato 27, è difficile sapere come organizzarsi, viste le condizioni meteo un po’ precarie, ma non c’è da aver paura. Attraverso questa piccola guida, si potranno presentare tantissime attività da fare, sia all’aperto in caso di sole, sia al chiuso in caso di pioggia.

Ancona

La Festa dei Folli è un evento che ha saputo conquistare il cuore della comunità di Corinaldo, ma non solo. Da 11 edizioni a questa parte, infatti, sono tantissime le persone che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione “matta”. Quest’anno l’evento si terrà dal 25 al 28 aprile e vedrà, come sempre, le attività che più piacciono a tutti quanti: immancabile, il 25 aprile, la Crazy Run, il momento di punta della Festa dei Folli. Una corsa non competitiva caratterizzata dal lancio di polveri colorate naturali, atossiche e biodegradabili al 100%. Un’esplosione di allegria e colori lungo un percorso di 5,5 km attorno al perimetro delle famose mura rinascimentali di Corinaldo. Inoltre, visto che si è alla Festa dei Folli, perché non approfittarne per prendere il Passaporto del Matto, dove con una semplice prova si può ufficializzare il proprio status di matto, con tanto di documento ufficiale e vidimazione annuale? Insomma, un evento che non vede l’ora di far “impazzire” tutti quanti, grandi e piccini. Il programma completo sul sito www.festadeifolli.it/programma/.

Nel caso il tempo non dovesse promettere bene, invece, per la Festa della Liberazione, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, come tutti i luoghi della cultura dello Stato italiano, aprirà le proprie porte gratuitamente a tutti: nel Salone delle Feste sarà possibile ammirare ancora per qualche giorno il vincitore del titolo di “Fossile Regionale” assegnato dalla Società Paleontologica Italiana, la splendida libellula da Monte Castellaro, prima del suo rientro al Museo Paleontologico Sorbini del Parco San Bartolo. Accanto alla vincitrice, un reperto particolarissimo di cui si erano perse le tracce: il dente di mammuth da Poggio San Marcello, ritrovato nel 1917. Orario di apertura dalle 14 alle 19.30

Pesaro e Urbino

Quest’anno il Museo del Balì, a Calcinelli di Saltara, compie 20 anni. Tra le tante iniziative che saranno organizzate per festeggiarlo, non possono mancare i ponti di primavera, occasione per divertirsi con la scienza e godersi la spettacolare location, ideale per un pic-nic. È sempre bello perdersi tra curiosità ed aneddoti di stampo scientifico ed esplorare autonomamente le nove sale tematiche, per un totale di 48 postazioni interattive, che mostrano fenomeni ed esperimenti suddivisi tra percezione, fisica (onde, luce, forze, elettromagnetismo), matematica, scienze della terra, scienze della vita e astronomia. Il tutto, ovviamente, in un museo dove è vietato non toccare. Orari di apertura: giovedì 25 dalle 10:30 alle 19:30, venerdì 26 dalle 15 alle 19:30, sabato 27 dalle 15 alle 19:30 e domenica 28 dalle 10:30 alle 19:30. È consigliata la prenotazione al numero 0721892390 o sul sito www.museodelbali.it.

Sarà a Pesaro, in piazzale della Libertà (alla Palla di Pomodoro) l’ottava edizione dell’International Street Food, che dal 25 al 28 aprile farà titillare le papille gustative di tutti quanti gli amanti del cibo da strada. In questa tappa sarà possibile gustare molte specialità: gli arrosticini, la cucina argentina, la cucina siciliana, il kurtos ungherese, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, la cucina brasiliana, le polpette, gli hamburger di maiale iberico, il pesce fritto, i panini con il polpo gourmet, la cucina messicana, le bombette di Petriglia, i donuts americani, lo gnocco fritto, il pullet pork, le varie fritture, la cucina pugliese, la cucina gluten free, il tutto accompagnato da bevande servite da birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali e vari cocktail.

Macerata

Un 25 aprile all’insegna della natura e della poesia a Macerata, con la terza edizione di “Via col Verso”, in un’escursione ad anello alle pendici del Monte Amandola, partendo dal paesino di Garulla, al cospetto delle vette dei Monti Sibillini. Il sentiero che verrà percorso, chiamato dei "Fragili Equilibri", si sviluppa ad anello sulle falde del Monte Amandola, iniziando a pochi passi dal Rifugio Garulla, lungo il Grande Anello dei Sibillini. Il percorso alterna zone boschive con carpini e ornielli, a radure panoramiche con vista sui monti circostanti. Lungo il percorso verrà attraversato il piccolissimo borgo di Casalicchio dove si potranno visitare l’Abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio che risale all’anno 1044. “Il significato della Resistenza. La necessità di liberarsi dall’ingiustizia. Chi o cos’è l’oppressore della nostra vita? L’inizio della lotta: si guarda la cima ma non spaventa. Iniziamo a camminare verso la meta”: questo è lo slogan di questa giornata di trekking, organizzato da Marche Active Tourism. Per ogni informazione, chiamare il 0733280035 o visitare il sito www.activetourism.it.

Aperto, in caso di pioggia, il museo Archeologico Nazionale di Cingoli. Ci vuole molto poco a perdersi in mezzo a tutta la storia che da sempre a contraddistinto la nostra Regione, partendo dai Piceni fino ai giorni nostri. La sezione romana, oltre ai reperti ceramici, bronzei, vitrei e numismatici, comprende una statua in calcare raffigurante il dio frigio Attis e, infine, un insieme di testimonianze epigrafiche di particolare rilevanza documentaria in riferimento al municipio romano. Orario di apertura dalle 8.15 alle 13.15. Ingresso gratuito.

Fermo

"Se c’hai na figlia da maritá, portala a San Marco de Ponzà”: di figlie da maritare, forse, non ce ne saranno, ma sicuramente a Ponzano di Fermo si terrà la Festa di San Marco. Organizzato dalla Pro Loco Tre Colli, in collaborazione con il Comune di Ponzano e l’Asd Valtenna, in questa giornata si potranno trovare stand gastronomici aperti tutto il giorno con birra artigianale, primi piatti, pesce fritto, patatine fritte, porchetta, bibite e tanto altro. Si comincia alle 8, con ritrovo alla chiesa di San Marco e si continuerà fino alle 19.30, con l’estrazione della lotteria della festa.

Ascoli Piceno

Iniziato il 19 aprile, continua il 20esimo anniversario del festival “Fritto Misto”, che si concluderà domenica 28 aprile. In questo evento, si potranno trovare le più svariate tradizioni gastronomiche italiane dedicate alla frittura: dalle olive ascolane, ai panzerotti pugliesi, allo gnocco fritto modenese, agli arancini e cannoli siciliani, al mitico cuoppo napoletano con “pasta cresciuta”, zeppole e frittata di maccheroni, alla pizza fritta, al formaggio abruzzese, alla frittura di paranza del Mare Adriatico. Per il ventesimo anniversario, inoltre, Fritto Misto realizzerà una birra artigianale celebrativa che verrà consegnata in omaggio a tutti coloro che acquisteranno il biglietto on line.