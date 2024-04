"Pedalata della Liberazione" con musica e festival dello street food

Un festival dello street food sul lungomare di Porto Recanati ma anche la "Pedalata della Liberazione", con dj-set e concerti nella pineta Volpini. Sono questi i due appuntamenti organizzati dal Comune, per festeggiare al meglio il 25 aprile. Si comincerà già da domani con "Cibo Festival 2024 – Cucina romana vs cucina pugliese", che vedrà diversi stand e food truck presenti su largo Porto Giulio. E così saranno proposte le specialità più note della Capitale, come gricia a carbonara, fino a quelle del sud Italia, tra cui le bombette di carne e i panzerotti. Il tutto andrà avanti fino a domenica. Ma non mancheranno ogni sera, dalle 20 in poi, animazione per tutti i gusti, musica e divertimento. Mentre giovedì, nel giorno in cui cade l’anniversario della Liberazione d’Italia, ci sarà appunto la "Pedalata della Liberazione". Il ritrovo sarà alle 10.30 davanti al Castello Svevo, dove il sindaco Andrea Michelini deporrà una corona d’alloro in memoria ai caduti. Quindi, si farà tappa all’ex campo di aviazione di Scossicci, e a seguire alla casa dei fratelli Brancondi sul lungomare Lepanto, in via Micca, al parco Europa, sul ponte del fiume Potenza, per poi arrivare alla 13 nella pineta Volpini dove inizieranno musica e dj-set, fino al tramonto. Ci saranno punti di ristoro, oltre a un angolo picnic. A suonare ci saranno Lebowski Explosion, Burning Sinners, Marumba & Playmore, Bass Quake Sound System, Zizze The Happy Selecta, Caligula Sound, Compaman e Steppa Stone.