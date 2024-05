Gli scrittori in erba. Sfida a colpi di penna tra i ragazzi delle scuole. Ecco tutti i premiati

Ottocento ragazzi e ragazze degli istituti comprensivi di Macerata e provincia hanno dato vita al premio Macerata Racconta Giovani, un premio di scrittura per alunni delle classi quarte e quinte delle primarie e delle seconde delle medie. I partecipanti hanno scritto un testo ispirandosi all’albo illustrato "La strada" di Alessandro Riccioni e Sara Filiputti (per le primarie) e al libro "La Boutique dei ricordi" di Ilaria Prada (per le medie). Ecco i premiati.

Scuole primarie di Macerata, testi individuali: vittoria per il testo "Il mio viaggio" di Penelope Guan Qiao Lapponi della 5ª B del Convitto nazionale "Leopardi; secondo "Lo spazio di lei" di Khadija Mass Diouf della 4ª Mameli del comprensivo Mestica; terzo "La storia di una strada" di Sebastiano Serantoni della 5ª Enrico Medi della Fermi; quarto "Per me la strada è…" di Aurora Baldi della 4ªB Salvo D’Acquisto della Mestica.

Premio Speciale Macerata Racconta: "La casa della nonna" di Ettore Rimini della 5ªB Salvo D’Acquisto della Mestica.

Premio speciale Compagnia dei racconti, conferito da un gruppo di lettori tra i 10 e 13 anni componenti de La Compagnia dei racconti: "Un andare …. per tornare a sorridere" di Mohamed Marzouk della 4ª Mameli della Mestica.

Premiazione delle scuole primarie fuori Comune, testi scritti da tutta la classe: primo "Le strade del nostro viaggio" della 5ªA dell’i.c. "Cingolani" di Montecassiano; secondo "Una libreria da salvare" della 4ªC del Manzoni-Lanzi di Corridonia; terzo "Nuova vita per i ciottoli" della 4ªB del Manzoni-Lanzi di Corridonia; quarto "Un pezzo di cielo azzurro" della 4ªA del Manzoni-Lanzi di Corridonia.

Premiazioni delle scuole medie di Macerata, testi individuali: primo "Ricordi musicali" di Sara Cipolletti della 2ªA del Convitto "Leopardi; secondo "Un tramonto di ricordi" di Margherita Pennesi della 2ªF della Dante Alighieri; terzo a pari merito: "Il ragazzo che sognava di parlare" di Franco Micucci Cecchi della 2ª C della Alighieri e "Il profumo del tuo ricordo" di Sofia Corsalini della 2ªC della Mestica; quarto "Minicar" di Noemi Possedoni della 2ªA della Fermi.

Premio Speciale Macerata Racconta: "Neri ricordi" scritto da Giorgia Donati della 2ªD della Dante Alighieri.

Premio speciale Compagnia dei racconti: "Pezzetti di felicità" scritto da Rita Marilù della 2ªCF della Dante Alighieri.

Premiazione delle medie fuori Comune: primo "Mare di sangue e di speranza" di Cesare Crucianelli della 2ªB del "Vincenzo Monti" di Pollenza; secondo "Sofia&Clara" di Rania Ben Chabeen della 2ªE del Manzoni-Lanzi di Corridonia; terzo "La vecchia casa di nonna" di Sofia Fiastrelli della 2ªA del De Magistris di Caldarola; terzo a pari merito il testo "Non scordare i brutti ricordi" di Teresa Marcelletti della 2ªA del Manzoni-Lanzi di Corridonia.