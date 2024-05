Corsa alla spada. La città si tuffa nel Medioevo

Una visita della Corsa alla spada e palio alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie della città. Rappresentanti dei tre terzieri, dei tamburini "Emma Magini", tre atleti compreso Marco Ricci con la spada vinta la scorsa edizione, alcuni armati e un gruppetto di popolani sono entrati nelle classi per promuovere le iniziative della rievocazione storica, con riguardo degli appuntamenti di mercoledì 22 maggio dove tutte le scuole sono protagoniste ("Ballata per San Venanzio" e "Il mercato delle erbe e danze popolari" nel Sottocorte Village) e alla corsa dedicata ai più piccoli di sabato 25 ("Giovani in corsa" dalle 15 presso il Sottocorte Village). Tutti incantati i giovani alunni dalla bellezza dei figuranti e dalle armature.

Tra gli altri eventi collaterali della Corsa alla spada è stata inaugurata la mostra fotografica "Camerino Viva, Viva Camerino!" in piazza Caio Mario dove la bellezza prevale sulle messe in sicurezza. Presenti al taglio del nastro la presidentessa della Corsa alla spada e palio Donatella Pazzelli, la presidente del Circolo fotografico Progetto immagine Catia Lambertucci, il sindaco Roberto Lucarelli e l’assessore Stefano Falcioni. Poi tutti a tavola per la "Cena dei Mille" di mercoledì sera a cura dei terzieri di Sossanta, Di Mezzo e Muralto. Un’invasione di gioventù nelle taverne che aprono così ufficialmente le attività.

L’attenzione di tutti per il via ufficiale dato ieri sera dall’Offerta dei ceri, con cui le dame dei tre terzieri della signoria hanno consegnato appunto i ceri al vescovo, con un cerimoniale ben preciso nella pesatura degli stessi, a San Venanzio. A seguire il bando della Corsa e il rito del focaraccio in piazza che simboleggia la veglia in attesa della festa del Santo ed esorcizza la stagione fredda, ormai conclusa. Tra gli ospiti i figuranti della "Cavalcata dell’Assunta" di Fermo. Giovedì sera uno stupendo spettacolo invece al Sottocorte Village degli acrobati del Kronos Acrobatic Theater, che hanno portato la "Divina Kommedia" incantando il pubblico tra giochi di fuoco e balli scenici. Tutto pronto ormai anche per la domenica della fatidica Corsa, il 26, in cui per accedere in centro e assistere lungo il percorso o con i maxi schermi si deve acquistare un biglietto di 5 euro.