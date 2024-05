Contributi per disabilità gravissima

Entro il 10 luglio si può presentare, per l’anno 2023, la domanda per la verifica delle condizioni di ammissibilità a usufruire del contributo regionale in favore di persone in condizioni di disabilità gravissime. La richiesta deve essere inoltrata alla Commissione sanitaria provinciale dell’Ast 3, attraverso i moduli che sono disponibili nel sito del Comune di Macerata www.comune.macerata.it o negli uffici dei Servizi sociali, in viale Trieste, tramite raccomandata a/r all’indirizzo Ast 3 Macerata Segreteria commissione sanitaria provinciale, via Annibali 31/L – 62100 Macerata o tramite Pec all’indirizzo ast.macerata@emarche.it. La domanda deve essere corredata da verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dalla certificazione medica specialistica. Info al numero 0733.256376.