Elezioni europee, . Canavesi e Morresi a confronto

Lunedì, alle 21.15, la sala meeting della Confartigianato ospiterà Guido Canavesi e Nazareno Morresi, docenti dell’Università di Macerata, per un dialogo sul tema "Elezioni europee: cosa c’è in gioco?". L’incontro è organizzato dal Centro Nuova Cultura di Macerata, per approfondire i temi proposti dal documento della Compagnia delle opere Europa "Per la pace, un orizzonte ideale", dedicato al voto per il parlamento europeo che si terrà l’8 e il 9 giugno e per aprire un momento di riflessione sul futuro che attende l’Europa. Per maggiori informazioni inviare una mail a centronuovacultura@gmail.com.