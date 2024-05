Frana, via Mattei a mezzo servizio: "I lavori di sistemazione in estate"

"La strada di via Mattei sarà rifatta". Lo assicura Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici che fa sapere come il Comune è in procinto di affidare l’appalto per il ripristino della carreggiata di via Mattei nel tratto compreso tra l’intersezione con via via Roma e via Tucci, che delle frane causate dalle forti piogge della primavera dell’anno scorso avevano reso parzialmente impraticabile. Si tratta di una strada importante per la circolazione in città che, essendo al momento in parte chiusa, necessitava la riapertura di entrambe le corsie in tempi veloci. Il tema è al centro di diverse segnalazioni di automobilisti ed è statao portato anche in consiglio comunale.

"Entro l’estate sarà fatto il lavoro – spiega l’assessore Marchiori –, abbiamo affrontato il tema nello scorso consiglio comunale. La strada aveva ceduto a seguito dei fenomeni alluvionali l’anno scorso. Ma abbiamo già approvato il progetto esecutivo per sistemare la carreggiata". L’intervento avrà un costo di 170mila euro. Prevede la costruzione di palificate di contenimento e un muro, oltre al riempimento e alla riasfaltaura. "Il tempo di esecuzione sarà di qualche mese. L’operazione è complessa perché la sede stradale è rialzata rispetto al terreno che è franato", specifica l’assessore. L’intervento consisterà nel realizzare una palificata di fondazione, una zattera, ossia un reticolo di travi di sostegno, e un muro di contenimento per un fronte di circa 12 metri. Le frane che avevano causato il cedimento della strada si erano verificate in seguito alle abbondanti piogge cadute nella primavera dello scorso anno.