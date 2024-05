Le fanfare storiche dei Bersaglieri. Show in sette comuni della provincia

Sono dieci le fanfare storiche dei Bersaglieri che oggi saranno presenti in diversi comuni della provincia per celebrare il centenario della fondazione dell’Associazione nazionale. "Un grazie enorme ai sindaci, alle amministrazioni, alle forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria giornata – ha commentato il presidente Anb di Macerata, Carmine Posa –. Con la loro disponibilità e generosa accoglienza, stanno scrivendo un’altra bellissima pagina della storia dei fanti piumati, che sarà ricordata con orgoglio e affetto nelle generazioni future".

L’appuntamento a Macerata è alle 17 con una sfilata dai Cancelli a piazza della Libertà della fanfara di Firenze. Alle 17, in piazza Salvia a Urbisaglia, invece, sarà presente la fanfara di Melzo; alle 18 in piazza Vittorio Emanuele a Caldarola sarà ospite la fanfara provinciale di Siena; alle 18 da San Francesco a piazza Leopardi a Loro Piceno, ci sarà la fanfara di Terlizzi; alle 21 in piazza della Libertà a Pollenza si potrà ammirare la fanfara dell’Etna - Belpasso; alle 21 in piazza del Municipio a San Ginesio ci sarà la fanfara di Cecina-Lucca e alle 21.30 in piazza del Municipio a Penna San Giovanni quella di Casteldaccia.

"Plaudo all’impegno della sezione di Macerata che si è adoperata con slancio rispondendo all’invito del presidente Anb della Regione Marche Giuseppe Lucarini – ha aggiunto il presidente provinciale Anb, Mario Mucci –: l’arrivo delle fanfare dei Bersaglieri rappresenta sempre un momento di grande gioia per l’intera comunità. Ascoltare i loro concerti sarà un’occasione per celebrare la storia, la musica e l’identità del popolo italiano e per rinnovare l’onore delle migliori tradizioni bersaglieresche". Durante le celebrazioni, oltre 200 cappelli piumati, simbolo distintivo dei Bersaglieri, inoltre, saranno presenti non solo nei comuni annunciati, ma anche a Potenza Picena (alle 18 al Pincio), a Montelupone (alle 21 in piazza del Comune) e a Montecosaro (alle 18 in centro storico). La giornata di oggi farà da apripista al 71esimo raduno nazionale dei Bersaglieri che si terà domani ad Ascoli.