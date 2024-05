Volo dopo lo schianto contro un’auto. Motociclista in prognosi riservata

Brutto incidente ieri mattina per un motociclista, portato d’urgenza a Torrette. L’allarme è arrivato alle 11.45 alla centrale del 118 e alla polizia locale di Macerata. All’inizio della strada provinciale Settempedana, che da Villa Potenza porta a Chiesanuova, la Suzuki condotta da un 74enne maceratese è finita contro la Fiat Punto, al cui volante c’era una montecassianes di 54 anni. Dopo le prime cure prestate sul posto, anche alla luce della dinamica dell’incidente e dell’età del ferito il personale del 118 ha ritenuto opportuno far ricoverare d’urgenza il 74enne ad Ancona, dove l’uomo è stato portato con l’eliambulanza. La prognosi per lui è riservata. La 54enne invece è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Macerata, per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Macerata, per i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. A quanto sembra, i due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Soccorsi e rilievi hanno creato qualche rallentamento e disagio alla circolazione.