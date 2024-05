L’economista Bruni ospite di Unimc

Dopodomani alle 15, al polo di via Garibaldi dell’Università di Macerata, arriva Luigino Bruni. L’economista e saggista terrà un incontro di orientamento al mondo del lavoro per gli studenti denominato "Attivati!". L’iniziativa punta alla costruzione di una rete di aziende che riconoscano il valore dei saperi umanistici. Una grande occasione per focalizzare i percorsi di un’economia inclusiva nei confronti delle nuove generazioni. A seguire ci saranno le testimonianze di due aziende-pilota nelle esperienze di inserimento di laureati in materie umanistiche. Si avrà poi uno spazio per avvicinare i giovani alle 13 imprese che allestiranno il loro stand nel chiostro del palazzo. L’occasione sarà preziosa per confrontarsi sull’attivazione di stage, tirocini e proposte ulteriori volte a facilitare l’integrazione dei laureati sul territorio.