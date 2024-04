Festa dei Folli tra musica, teatro e circo

A Corinaldo torna la ‘Festa dei Folli’ che dal 25 al 28 aprile porterà una ventata di colore e di allegria. Tutto è pronto per accogliere i numerosi partecipanti all’evento, ecco un breve recap di quello che offrirà l’edizione 2024 della Festa dei Folli. Corinaldo si conferma una destinazione accogliente per gli artisti e l’eclettico programma della festa ne è la prova.

Tra teatro di strada, circo contemporaneo, concerti e DJ set, il centro storico si animerà, regalando momenti di divertimento, stupore e poesia. La festa propone numerose attività pensate anche per i più giovani, come RiCiclo – Carosello a Pedali e Caimercati Giochi di Strada, perfetti per un divertimento "analogico" sicuramente diverso dal solito. Inoltre, lo Yoga della Risata organizzato da La Voce del Cuore promette risate e sorprese. Le passeggiate guidate da PerTerra Aps e N.a.s.a. Astrofili Senigallia offriranno un’occasione per scoprire le storie dei Matti di Corinaldo e osservare la volta celeste.

Non mancherà poi Colori di Primavera, il mercatino di artigianato locale a cura di Ape & Co. Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e cena, offrendo le delizie dell’enogastronomia locale. In Piazza Il Terreno, il punto bar-ristoro permetterà di gustare aperitivi, spritz e pop-corn caldo mentre si godono gli spettacoli.