Ripartono i collegamenti Snav da Ancona per Spalato, con lo sconto. Ecco quando

Ancona, 23 aprile 2024 - Ripartono da mercoledì 24 aprile i collegamenti Snav da Ancona per il porto di Spalato, in Croazia. Con i traghetti per questa tratta, infatti, si può raggiungere in modo rapido e sicuro la Dalmazia, alla scoperta di Spalato e delle numerose località turistiche presenti nei dintorni. La Croazia, non a caso, è una destinazione adatta a tutti i tipi di turisti, da chi cerca relax a chi vuole esplorare le splendide coste adriatiche o addentrarsi nella natura incontaminata delle isole, e a chi vuole scoprire la cultura e le tradizioni locali o cerca una vacanza all’insegna dello stile di vita mediterraneo.

Spalato, in particolar modo, è anzitutto una città d’arte: tra le innumerevoli attrattive spiccano il palazzo di Diocleziano e la porta Aurea, mentre nei dintorni troviamo gli scavi archeologici della città romana di Salona e la Baia dei Castelli. Numerosi sono i musei e i luoghi di culto che meritano di essere visitati, così come i teatri e le arene che, specialmente nei mesi estivi, ospitano importanti festival e rassegne musicali; la città offre inoltre un’ampia scelta di ristoranti e trattorie in cui si possono degustare i prodotti tipici della cucina croata.

Capoluogo della Dalmazia, Spalato è la meta ideale per chi preferisce una vacanza all’insegna dell’arte e della cultura; tuttavia la città può rappresentare anche un punto di partenza per coloro che amano il mare e le spiagge: da Spalato infatti si possono raggiungere facilmente le principali località balneari della costa dalmata (Zadar, Dubrovnik, isole di Hvar, Brac e Solta). Incastonate tra l’Adriatico e i monti, le città ed i villaggi della costa offrono ai turisti scenari paesaggistici incantevoli, con un clima mite e temperato e, soprattutto, con un mare cristallino e trasparente. I collegamenti saranno operati fino ad ottobre con tre partenze settimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato. Nei periodi di alta stagione le partenze saranno giornaliere.

Inoltre, per l’inizio della linea Ancona - Spalato, SNAV ha lanciato la “Promo 25 Aprile” con uno sconto fino al 20% più auto e moto gratis sul viaggio di ritorno, escluso supplementi e diritti. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata ed è valida per le prenotazioni effettuate dal 23 al 29 aprile per i viaggi da aprile e giugno 2024.