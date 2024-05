Qn Distretti ad Ancona: gestione responsabile del turismo e sviluppo del territorio al centro del convegno

Ancona, 9 maggio 2024 – Il ruolo dei distretti è sempre più cruciale per uno sviluppo turistico sostenibile ed autentico. Il convegno in programma oggi ad Ancona, alla Loggia dei Mercanti organizzato da Qn in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, Comune di Ancona e Luiss School of Government con il sostegno di Bper Banca e il patrocinio della Regione Marche indaga insight strategici, best practice e soluzioni innovative per promuovere un comparto sempre più importante per la crescita economica del territorio. A moderare l’incontro Alessandro Caporaletti, caporedattore ufficio centrale il Resto del Carlino e Andrea Brusa, responsabile della redazione di Ancona del Carlino.

E’ emerso in maniera forte, dai tanti interventi in scaletta, come la gestione responsabile del turismo sia oggi più che mai la chiave di volta per un rilancio che, anziché consumare, preservi le risorse ambientali e il patrimonio sia materiale che immateriale.

Focus sulle Marche, regione al plurale ricca di peculiarità ed eccellenze da mettere a sistema pensando a una strategia comune e lavorando insieme per sanare alcune lacune. Una su tutte la carenza infrastrutturale che troppo a lungo ha reso le Marche una terra isolata e troppo difficile da raggiungere per il target di turisti stranieri.

A sottolinearlo anche Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze: “I collegamenti sono complicati - ha detto - siamo al centro dell’Italia, ma arrivare qui è difficile. Eppure questo ci ha in qualche modo preservato e ha accentuato le nostre peculiarità. Le Marche sono una grande sinfonia con le variazioni sul tema rappresentate dalla nostra diversità”. Si è parlato anche di nuove tendenze del turismo regionale, dall’outdoor al wellness fino all’enogastronomia”. Il ruolo strategico del capoluogo di regione al centro dell’intervento del sindaco Daniele Silvetti che tra le eccellenze da valorizzare ne ha ricordate due in particolare: il porto e il Parco del Conero. Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione regionale centro est Bper Banca e presidente Commissione regionale Abi Marche ha ribadito come la presenza capillare dell’istituto di credito (97 sportelli in tutta la regione) sia fondamentale per sostenere al meglio gli imprenditori che vogliono investire sul nostro turismo, settore trainante della nostra economia.

Presente anche l’Università Politecnica delle Marche, rappresentata da Valerio Temperini, docente esperto di Turismo sostenibile: “Salvaguardiamo l’ambiente e l’economia – ha detto - con l’obiettivo di ampliare la stagione e ridurre in carico di presenze solo in alcuni periodi dell’anno. Come farlo? Integrando le proposte tra costa ed entroterra e comunicando le esperienze, perché i turisti sono affamati di storie. Oggi siamo in grado di misurare l’impatto di un’attività turistica dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”.