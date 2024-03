Aeroporto Ancona, l'ora di SkyAlps: disco verde dell'Enac, ecco i voli

Ancona, 20 marzo 2024 – Ecco gli ultimi due passaggi che porteranno, dal primo aprile, SkyAlps sopra i cieli delle Marche. Il primo, ieri, con la ratifica dell'Enac (dopo quella del Ministero). Il secondo, quello odierno, della Regione che ha preso atto del disco verde dell'Ente nazionale dell'aviazione civile e del Mit. Ne hanno dato notizia nel pomeriggio da Palazzo Raffaello, Ancona. “La Giunta regionale – si legge in una nota – si è riunita questo pomeriggio in merito alla prosecuzione dei collegamenti aerei di continuità territoriale da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. L'Enac nella giornata di ieri con una nota ha riferito che la proposta del vettore SkyAlps è ritenuta congrua e che, con una nota del 15 marzo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel carattere emergenziale della procedura, condivideva le predette proposte”. Dunque, i dettagli: “La Giunta ha preso atto e deciso di comunicare all'Enac di procedere alla conclusione dell'iter, incaricando la struttura regionale competente in materia, di trasmettere all'Enac stesso, tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l'aeroporto di Ancona. Dalle note di Enac risulta che l'operatore SkyAlps si è reso disponibile ad operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona – Napoli, Ancona – Roma Fiumicino)”. SkyAlps opererà la continuità territoriale in sostituzione di Aeroitalia, che se ne andrà a partire dal 31 marzo. Non sono emersi ulteriori dettagli nelle ultime comunicazioni, ma al momento l'aerolinea con sede a Bolzano dovrebbe rimanere per 45 giorni (con possibilità di proroga a sette mesi, come previsto dalla procedura d'urgenza). Secondo quanto era emerso dalla seconda offerta di SkyAlps (la prima non era stata giudicata soddisfacente dalla Regione, ndr), la compagnia dovrebbe assicurare un bigiornaliero su Milano dal lunedì al venerdì, con una partenza al mattino e una nel primo pomeriggio con relativi rientri, mentre il sabato e la domenica si scende a una rotazione con partenza il mattino nel primo caso e il pomeriggio nella giornata di festa, sempre con i ritorni confermati. Su Roma, invece, i collegamenti saranno dal lunedì alla domenica con una rotazione giornaliera con partenza all'ora di pranzo e rientro nel primo pomeriggio. E infine Napoli, con due collegamenti il lunedì e il venerdì. Per quanto riguarda tempistiche e voli, si attendono dunque ora le ufficialità e la presentazione del piano operativo dall'Ancona International Airport.