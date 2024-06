Piccole e medie imprese, incontro organizzato da Confapi Industria Ancona

Ancona, 1 giugno 2’24 – È partito il conto alla rovescia per l’evento annuale organizzato da Confapi Industria Ancona, che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 18:00 presso l’Hotel Monteconero – Badia San Pietro, Via Monteconero 26 a Sirolo, dedicato alla piccola e media industria privata del territorio, che quest’anno celebra l’importanza dell’imprenditore della PMI nell’ecosistema della regione Marche.

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Presidente in carica di Confapi Industria Ancona, Mauro Barchiesi, seguirà la Tavola rotonda dal titolo “L’importanza dell’imprenditore della piccola e media industria privata. Il valore della PMI nell’ecosistema della regione Marche”, moderata dal giornalista televisivo Maurizio Socci, con la partecipazione, tra gli altri, di Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche; Enrico Ubaldo Gabrielli, Comandante del Comando Militare Esercito Marche; Ermanno Traini, Direttore Generale di Carifermo. Presenti inoltre, i vertici nazionali, regionali e territoriali di Confapi con il Presidente nazionale, Cristian Camisa; il presidente Confapi Marche, Giorgio Giorgetti; il Direttore Confapi Industria Ancona, Michele Montecchiani; la Presidente del Gruppo Donne ConfapiD di Confapi Industria Ancona, Daniela Ciacci. Al termine della Tavola rotonda in cui verranno messe in luce nuove opportunità dedicate alle PMI,