Giovani e imprese. Così Ancona si candida a laboratorio nazionale

Giovani e impresa, stanno per partire ad Ancona una serie di eventi finanziati da Anci dopo che il Comune nel 2023 ha vinto il bando da 150mila euro (lo stanziamento complessivo ammontava a 3 milioni) con il progetto "Fiera delle startup". L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede dell’associazione dei Comuni e con l’occasione è stata anche premiata la vincitrice del contest per naming e visual del bando: è Camilla Ninivaggi che si è aggiudicata l’assegno da 500 euro con il progetto intitolato "Start An".

Il Comune di Ancona è l’ente capofila dell’ampio partenariato pubblico-privato del progetto, coordinato dall’Assessorato alle Politiche giovanili che lo confinanzia investendo 35mila euro; l’obiettivo è divulgare e promuovere i contenuti e la cultura di impresa e start-up, con particolare riferimento al pubblico giovanile del territorio. Il Comune di Ancona si candida così a diventare centro nevralgico nazionale per la divulgazione e la promozione della cultura d’impresa e start up per i giovani."Siamo sicuri che questi incontri porteranno ricadute positive e nascita di nuove start up – ha dichiarato Francesca Bedeschi, direttore di Anci Marche – vogliamo permettere ai nostri giovani di sviluppare competenze non solo in ambito economico ma anche sociale e culturale e generare valore per l’intera società". "Avremo numerose iniziative che culmineranno con un grande evento nelle giornate del 13, 14 e 15 novembre – ha rivelato l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino – con un meeting itinerante tra Teatro delle Muse, Loggia dei Mercanti e Chiesa di Santa Maria della Piazza. E’ molto importante che il partenariato pubblico-privato sia ampio per fare rete e raggiungere gli obiettivi".

Il progetto è realizzato in partnership con i Comuni di Sassoferrato (presente il sindaco Maurizio Greci) e di Maiolati Spontini (presente il vicesindaco Sebastiano Mazzarini). La prima tappa del percorso di informazione per gli imprenditori del domani è in programma venerdì 31 maggio a Moie e verterà sull’impatto sociale del mondo del food con approfondimenti sul microcredito e crowdfunding. Il secondo incontro è previsto per venerdì 21 giugno presso il Conero Golf Club organizzato dall’incubatore di impresa "The Hive" su temi relativi all’impatto delle nuove tecnologie sul settore nautico e turistico e ambientale. Il terzo incontro, in programma a luglio si concentrerà sulla blue economy e focalizzerà l’attenzione sul mare come risorsa economica ed ecosistema da tutelare. Il quarto e ultimo workshop è organizzato dal Comune di Sassoferrato sull’imprenditoria montanara e l’importanza dei network digitali come strumento di potenziamento del business. Gli altri partner del progetto sono l’Università Politecnica delle Marche, le sezioni provinciali di Confapi Industria, Coldiretti, Cna, Confindustria, Confartigianato, The Hive e l’associazione studentesca Jepa.

Ilaria Traditi