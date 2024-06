La Jesina fa sul serio: ecco Di Gennaro e Paradisi

Un cavallo di ritorno, Alex Di Gennaro, e un veterano della categoria specialista in promozioni, Luca Paradisi per rinnovare i fasti del calcio jesino. Dopo gli arrivi di mister Giorgini in panchina, Lapi perno della difesa e la conferma di Kevin Trudo al centro dell’attacco leoncello, nelle ultime ore la societa del presidente Giancarlo Chiariotti ha ufficializzato l’arrivo di una coppia di futuri (inamovibili?) titolari. Per Alex Di Gennaro terzino destro classe 2000 nativo di a Senigallia si tratta di un ritorno alle origini dopo l’esperienza della stagione 2019/2020 interrotta per il covid. "Torno con enorme piacere nella squadra della città che mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona - dice il difensore che nell’ultimo campionato ha indossato la maglia del Mondolfo Marotta – purtroppo l’altra volta il principale protagonista fu il covid". L’altro elemento indicato da società e allenatore come punto di riferimento per i compagni giovani e meno giovani, Luca Paradisi (foto) centrocampista del ’91 tutto fosforo e fantasia, lunga militanza nella Forsempronese e un curriculum con tre promozioni consecutive da protagonista, la prima tre anni fa con la Vigor Senigallia, la seconda con l’Urbania e ora col Matelica. Classe ed esperienza e, perché no, un pizzico di scaramanzia: al nuovo arrivato si chiede anche il rispetto di certe regole… non c’è due senza tre.

Gianni Angelucci