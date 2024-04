I palazzoni da demolire. Parte il conto alla rovescia

Conto alla rovescia per i lavori in via Pantaleoni: la demolizione dell’edifico al civico 111 (quello più in basso), che avverrà per prima, partirà tra sabato e domenica della prossima settimana. Vista anche l’immediata vicinanza della Enrico Fermi, come spiega l’assessore Silvano Iommi, "sono stati presi accorgimenti come l’interruzione dei lavori durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola. La polizia locale e il personale scolatico si sono ampiamente confrontati. Ci saranno anche movieri a regolare il traffico, oltre a semafori e sensi unici alternati. Ad ogni modo, il lavoro di demolizione somiglia a quello di una forbice che taglia le partiture orizzontali e verticali del palazzo, non è una cosa che avviene di colpo". L’assessore all’Urbanistica specifica: "Per lunedì 29 il lavoro più grosso al civico 111, quello ai piani più alti della struttura, dovrebbe essere stato eseguito". Rispetto al lavoro complessivo all’edificio, Iommi dice che "la rimozione del materiale pericoloso e inquinante è stata effettuata tra marzo e aprile, e in parte continua ancora, motivo per cui si inizierà a demolire il fine settimana prossimo. Lastre di copertura, tubazioni, vetri, bagni e tutto quello che è smontabile va tolto prima della demolizione. Lo si sta facendo".

Per la giornata del sabato, giorno in cui dovrebbero iniziare i lavori, la scuola sta pensando di "portare i ragazzi ai musei. In ogni caso il lavoro, o almeno una sua gran parte, avviene dal lato di via Zorli. Tutto è sotto controllo e altamente sorvegliato, con tutto quanto ciò che riguarda la sicurezza degli operai e delle persone nei dintorni messo in campo. Ci saranno sistemi di abbattimento delle polveri e tutto quello che la norma vigente prevede. Noi dobbiamo andare avanti il più rapidamente possibile. Quando a scuola non c’è nessuno si effettua il lavoro più grosso. La polizia locale e la scuola si sono confrontati a lungo e hanno organizzato le tempistiche". I lavori vanno a ogni modo avanti da almeno un mese e mezzo su tutti gli otto edifici, che non sono abitati dal sisma 2016, su cui si interverrà: "Si è proceduto svuotando gli appartamenti, di cui molti erano ancora arredati. Abbiamo dovuto rimuovere materiali, cernitarli e portarli in discarica. È stata fatta la viabilità e recintati gli spazi di lavoro. Con la fine della prossima settimana, poi, dovrebbe essere completato il parcheggio da 30 posti auto in via Zorli. È stato già fatto il fondo, ora si procederà con l’asfaltatura".