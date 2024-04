Pedone morto investito: due anni al conducente

Macerata, 26 aprile 2024 – Per aver causato la morte di un anziano, investito mentre attraversava sulle strisce, è stato condannato a due anni di reclusione il 65enne di Petriolo, Mario Fabrizi. Il fatto era successo il 21 agosto del 2017.

La sentenza del tribunale di Macerata

La vittima era Ezio Porfiri, capostipite di generazioni di commercianti di alimentari molto conosciuto in città. Nonostante avesse 92 anni, Porfiri era ancora molto brillante. Quella mattina stava andando a Corridonia, a prendere il vino che si produceva da sé, ma attraversando sulle strisce pedonali in corso Cairoli, proprio davanti alla sua storica gastronomia, arrivò il furgone condotto da Fabrizi, che troppo tardi si accorse del pedone e lo prese in pieno. Ferito in modo molto serio, Porfiri fu portato subito ad Ancona e operato ma purtroppo pochi giorni dopo,

il 2 settembre, il suo cuore smise di battere. La procura dispose l’autopsia e il conducente fu accusato di omicidio stradale, per non aver dato la precedenza al pedone sulle strisce pedonali. L’altro giorno in tribunale si è chiuso il processo. Come chiesto dal pm Francesca D’Arienzo,

il giudice Domenico Potetti ha condannato l’imputato a due anni di reclusione. Fabrizi, difeso dagli avvocati Danilo Bompadre e Valeria Attili, potrà comunque fare appello contro la sentenza

di primo grado per far valere le proprie ragioni in merito a quanto accaduto.

p. p.