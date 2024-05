Apertura in corso Matteotti, la scommessa di Piera e Francesco

"Abbiamo scelto di aprire in centro a Macerata perché anni fa, passeggiando, la città ci aveva fatto una bellissima impressione. C’era interesse, poi, perché qui ci fosse una profumeria artistica". Piera Briganti e Francesco Petruccioli hanno inaugurato ieri "Absoluta Niche Perfumery", la loro profumeria in corso Matteotti. Spiegando la loro scelta, in controtendenza rispetto alle numerose chiusure in centro storico, i titolari sottolineano come "ci sono aziende che seguono e formano chi lavora in questo ambito. Lavoreremo anche con l’e-commerce, ma venire qui a sentire alcuni profumi ricercati e sceglierli, con materie prime particolari molto diverse da quelle a cui ci abituano i profumi commerciali, ha un altro gusto". Alcuni profumi, spiegano i titolari, "cambiano col passare delle ore, a seconda della risposta della pelle. Ci sono creazioni che vale la pena sentire".