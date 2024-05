Show dei bersaglieri. Musica e tradizione, la fanfara in centro: "a passo di corsa"

I bersaglieri di Firenze hanno suonato le loro trombe marciando per il centro storico di Macerata. Partendo dai cancelli e percorrendo via Garibaldi, via Lauri, piazza Battisti e via Gramsci per arrivare in piazza della Libertà e porre una corona d’alloro in onore dei caduti nel cortile del Comune, la fanfara ha attirato al suo passaggio l’attenzione di centinaia di curiosi. Coi copricapo piumati, caratteristici del loro corpo militare, una ventina di bersaglieri hanno suonato e cantato celebri canti patriottici e sono stati ricevuti e accompagnati nella marcia dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro, entrando di corsa in piazza della Libertà. I bersaglieri si trovano nelle Marche per il 71esimo raduno nazionale che si svolge oggi ad Ascoli. Il presidente della sezione bersaglieri di Macerata, Carmine Posa, è intervenuto prima della deposizione della corona d’alloro. "Sono molto legato alla sezione bersaglieri di Firenze – ha spiegato – perché, ai tempi del mio servizio militare a Pordenone, negli anni ‘60, intervenimmo lì per l’alluvione. Siamo molto soddisfatti e grati all’amministrazione comunale per l’ospitalità che ha garantito ai bersaglieri fiorentini". Altre sei sezioni da tutta Italia sono passate ieri nel Maceratese: oltre al capoluogo, sono state toccate Caldarola dalla fanfara senese, Loro Piceno da quella di Terlizzi, Penna San Giovanni da quella di Casteldaccia, Pollenza da qulla dell’Etna, San Ginesio da quella di Cecina e Urbisaglia da quella di Melzo. Oggi il gran finale con il raduno nazionale in programma ad Ascoli.