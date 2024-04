L’estro di Anna conquista la giuria

C’è l’estro creativo della 18enne potentina Anna Cicciù, che frequenta l’Istituto superiore Bonifazi-Corridoni di Civitanova, dietro alla realizzazione del bellissimo manifesto della "Pedalata della Liberazione", ossia l’iniziativa organizzata a Porto Recanati per l’anniversario del 25 Aprile, conclusa con una festa nella pineta Volpini. Lei, infatti, ha realizzato quella grafica che è stata selezionata dai membri della giunta comunale come la migliore su ben 40 elaborati, disegnati da altrettanti alunni. Il tutto è nato da un progetto di collaborazione con il Comune, che ha coinvolto la scuola superiore civitanovese sotto il coordinamento del professore Pasquale La Torre (responsabile dell’attività) e degli altri docenti Laura Monteverdi e Silvia Cannella. "Per le due classi quarte del grafico, abbiamo creato un percorso didattico che includeva varie materie, tra cui appunto grafica, storia e italiano, concentrandoci sul tema della Liberazione – osserva La Torre –. Quindi ogni alunno ha rielaborato tali nozioni, dando un’interpretazione personale per creare una locandina della manifestazione. In tutto, si trattava di circa 40 elaborati che sono stati giudicati direttamente dai componenti dell’Amministrazione comunale, i quali hanno decretato come vincitrice la Cicciù". E c’è dell’altro: durante la celebrazione di giovedì per la Liberazione d’Italia, proprio il sindaco Michelini ha tenuto a ringraziare alunni e professori.

"Sono loro – ha detto il primo cittadino – che hanno prodotto il manifesto celebrativo con i simboli della Liberazione: la nostra bandiera, i papaveri e la bicicletta rappresentano la Resistenza". Però, non finirà qui. Nei prossimi giorni, a Palazzo Volpini, i ragazzi verranno accolti in sala consiliare, dove saranno sistemati tutti e 40 i manifestati per poi essere premiati direttamente dal sindaco Michelini.