Italposa a caccia di riscatto sull’ostico diamante di Caronno

L’Italposa Forlì, appena 48 ore dopo il pari un po’ amaro dalla trasferta di Pianoro, scende di nuovo in campo in trasferta: alle 17 e alle 18.30 andrà infatti in scena la rievocazione della finale scudetto 2023, con le bianconere che saranno impegnate in Lombardia, a Caronno Pertusella, contro le padrone di casa della Rheavendors. Non c’è quindi tempo per ruminare sul pari infrasettimanale: c’è da affrontare un Caronno non meno temibile delle pianoresi e che anche quest’anno, dopo aver raggiunto nel passato campionato la finale, si propone fra le candidate alla post-season.

Rispetto al 2023, il club varesino ha cambiato diverse giocatrici. Soprattutto ha sostituito la lanciatrice cubana Tornes con la connazionale Diaz Nunez, la stagione scorsa alla Sestese, pitcher che anche senza cifre eclatanti è comunque elemento affidabile. È arrivata anche l’azzurra Sarah Edwards e sono rimaste giocatrici di qualità come Sheldon e la venezuelana Alicart. In controtendenza rispetto alla propria storica ‘filosofia’ di gioco, quest’anno Caronno segna molti punti, ma ne subisce anche parecchi (37, rispetto per esempio ai 15 di Forlì). Le lombarde al momento sono terze in classifica con un record di 6-2 e precedono, Forlì che è a 5-3.

L’Italposa nel cerchio del lanciatore manda anche oggi ovviamente le titolari Cacciamani e Barnhill (nella foto), mentre le pitcher varesine saranno Messina e la citata Diaz Nunez.

Le altre partite: Castelfranco-Saronno, Collecchio-Bollate e Pianoro-Macerata; turno di riposo per l’Old Parma.

e. ma.