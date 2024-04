Aiuti dalla Regione ai negozianti

Il Comune incontro i commercianti per parlare di sostegni per la creazione di centri commerciali naturali. L’assessorato al turismo di San Severino promuove un incontro con le imprese e gli esperti di Confartigianato Imprese, volto ad illustrare i contenuti del bando regionale dedicato ai centri commerciali naturali. L’iniziativa sarà ospitata mercoledì alle 15 nella sala Ex Giudice di Pace, al primo piano di palazzo Governatori. La Regione sta per emanare un bando per la concessione di contributi a sostegno dei centri commerciali naturali, aggregazioni di imprese dei settori commercio, somministrazione alimenti e bevande e artigianato artistico tipico e tradizionale. Tutto con l’obiettivo di rivitalizzare il territorio con interventi che incentivino una presenza commerciale di qualità, capace di attrarre l’interesse turistico e culturale del luogo. La misura, attraverso un bando Fesr 2021-2027, cofinanzierà gli investimenti promossi da aggregazioni di imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio a livello comunale. Si tratta di un’importante opportunità che darà la possibilità alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto nella misura del 70 per cento su spese relative a attrezzature, macchinari, impianti, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, spese promozione pubblicitaria e marketing (specialmente online), sistemi informativi, spese di progettazione e generali. La misura vuole stimolare le imprese a realizzare un’azione sinergica che, con il supporto dei progetti da parte dei Comuni, permetta di valorizzare l’intero territorio.