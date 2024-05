Cambia la viabilità per gli aperitivi europei

Per gli aperitivi europei, da domani a sabato, si avrà una viabilità modificata. I residenti del centro storico potranno sostare gratuitamente sulle aree gestite da Apm. Domani e dopodomani dalle 15 alle 3 e sabato dalle 16.30 alle 3, ci sarà divieto di sosta in piazza Annessione, via Garibaldi, via Don Minzoni, da Via Zara fino a piazza della Libertà, corso della Repubblica, corso Matteotti, via Gramsci, piazza Oberdan, piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto e via Tommaso Lauri, piazza Mazzini, piazza XXX Aprile e via Illuminati. Idem domani e dopodomani, dalle 18 alle 2 e sabato dalle 16.30 alle 3 in via Armaroli, dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione se necessario.

Da domani a sabato , dalle 17 alle 9, divieto di sosta anche in piazza Mazzini. Da domani a sabato, dalle ore 18 alle 2, divieto di transito in piazza Annessione; dalle ore 18 verrà attivato il varco-1 in via Don Minzoni. Divieto di transito in via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza Vittorio Veneto. Divieto di transito eccetto residenti zona A, intersezione tra via Zara e Don Minzoni in direzione piazza Strambi, nell’area pedonale di piazza Mazzini e obbligo di direzione a sinistra in via Crispi per tutti i veicoli in uscita da vicolo degli Orti. Dalle 20 in piazza Garibaldi all’incrocio con viale Leopardi divieto di transito, con direzione obbligatoria verso via Trento. Ai giardini Diaz, negli stessi giorni dell’iniziativa, divieto di sosta in tutta l’area. All’ingresso di piazza Garibaldi e di via Morbiducci, divieto di transito dalle 24 alle 2. Divieto di transito anche in via Moje e via della Nana con la seguente regolamentazione: dalle 18 alle 2 del giorno successivo e sabato 11 fino alle 3, divieto di transito in via Moje, col transito consentito nell’area pedonale di via Lido Bastianelli ai soli residenti che debbono recarsi in aree private; la sosta sarà consentita negli spazi riservati alla Polizia Locale in via Pannelli ai residenti in via Moje e via della Nanna, nei giorni degli aperitivi europei, dalle 19.