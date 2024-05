Rissa al parco con due feriti. Arriva la polizia locale

Una rissa al parco, un’auto contro un autobus, un uomo che dà in escadenze al pronto soccorso e un altro ricoverato in psichiatria.

Un pomeriggio di fuoco ieri in città. Il primo episodio è avvenuto alle 16, quando un uomo in auto è finito contro un autobus, davanti al bar Narciso. Sottoposto all’etilometro, è risultato sotto al limite di legge.

Intorno alle 17, la riunione della polizia locale sugli Aperitivi europei è stata interrotta da alcuni urli dalla strada. Lì vicino, in viale Trieste, un gruppetto di sette-otto extracomunitari si stava affrontando con coltelli e altro. all’arrivo delle pattuglie sono scappati via ma uno, già noto, è stato fermato, identificato e accompagnato al pronto soccorso. Più tardi, lì è arrivato un uomo ferito al volto, probabilmente reduce anche lui dalla rissa.

Ma la situazione non era tranquilla neanche in ospedale. Per una persona è scattato il tso, il ricovero coatto in psichiatria, perché non collaborava con le cure concordate. E un ragazzo di 21 anni, con diversi problemi personali, ha dato in escandescenze al pronto soccorso, protestando perché voleva essere ricoverato. Uscito dal reparto se l’è presa con i segnali lì fuori, fino a quando gli agenti della municipale sono riusciti a placarlo con tanta pazienza.

Tutta la polizia locale è scesa in campo ieri pomeriggio, per le varie emergenze arrivate una dietro l’altra, con il supporto di polizia e carabinieri soprattutto per quanto riguarda le indagini sulla rissa.