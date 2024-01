Cartolibreria chiude in corso Umberto I

Chiude la cartolibreria Giulietti. Si spengono definitivamente le luci del negozio che è stato punto di riferimento per tanti civitanovesi, con suo articoli della Buffetti, gli scaffali pieni di libri, registri, agende, zaini e penne di tutti tipi, anche molto preziose. Una vetrina storica, da decenni - almeno settant’anni - aperta lungo corso Umberto I. Era gestita da Marco Giulietti che portava avanti l’attività insieme alla mamma e che aveva ricevuto il testimone dal padre Giovanni, fratello di Delvio Giulietti, che negli anni 50 l’aveva aperta. Nel negozio sono entrate generazioni di civitanovesi per orientarsi nel mondo della carta e della penna. Adesso la decisione di chiudere. Il negozio è già stato svuotato e la vetrina è spoglia. Un altro addio doloroso nel mondo del commercio cittadino in cui, un po’ in linea con altre città, via via si assiste alla chiusura delle attività storiche. Stessa sorte aveva avuto la Bottega dello Scolaro, che nel 2015 venne chiusa dai titolari. Un po’ l’era digitale, un po’ la concorrenza dei centri commerciali e dello shopping on line, è sempre più difficile portare avanti attività come le cartolibrerie, che lavorano con prodotti di eccellenza e allora la scelta di tirare i remi in barca.