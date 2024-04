Qual è la città dell’Emilia Romagna nella top 20 dei Comuni più ricchi

Reggio Emilia, 24 aprile 2024 – Albinea entra nella classifica dei venti Comuni più ricchi d’Italia. La classifica, compilata su dati del Ministero dell’economia e delle finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi 2023 (inerenti all’anno d’imposta 2022) vede sul podio Portofino (oltre 90mila euro), seguita da Lajatico (provincia di Pisa, 52mila) e Basiglio (Milano, 49mila).

Albinea è al 19° posto: con un reddito medio per contribuente di 33.173,60 euro (imponibile Irpef pro capite) supera la rinomata Courmayeur.

Ad Albinea, come in altri piccoli centri italiani, pesa certamente la presenza di importanti dinastie dell’imprenditoria – per tutte, la famiglia Maramotti – del mondo bancario e dell’antica nobiltà.

Una presenza che, inevitabilmente, alza la media in un Comune di per sè laborioso e produttivo.

"Naturalmente si tratta di dati significativi”, commenta l’ex sindaco ed ex parlamentare Antonella Incerti, ora presidente della Pro Loco.

"Sicuramente ci sono aziende e imprenditori importanti. E’ fondamentale prestare però attenzione a chi ha qualche difficoltà in più. Ricordo che, quello dei redditi, è un dato abbastanza costante nel tempo”.

L’ex sindaco osserva che fortunatamente “quasi tutti i cittadini lavorano”, rimarcando inoltre un “tessuto socio-economico buono”.

Incerti sottolinea che in generale "la gestione amministrativa dei servizi è positiva: Albinea è una realtà molto vicina alla città, ricca di associazioni di volontariato con una rete di servizi che, al di là dei redditi, rendono una qualità di vita buona. Anche la qualità ambientale si è sempre mantenuta nel tempo”.

Incerti esprime quindi soddisfazione "per i dati emersi: questo non significa che non ci sono realtà fragili per cui è necessario prestare attenzione.

La Pro Loco di Albinea, di cui sono presidente, è una realtà molto viva e attiva. Continuiamo questa tradizione di vivacità con una rete di volontariato importante come quella sociale fatta di persone che contribuiscono su vari livelli”.