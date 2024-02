Patrimoni a figli e nipoti. Un tesoro da 6,5 miliardi

Un tesoro da circa 6,5 miliardi di euro in mano a 3.500 famiglie riminesi è pronto a passare di mano a futuri e fortunati ereditieri. A tanto ammonta il patrimonio dei nuclei familiari più ricchi in città secondo Aipb, l’Associazione italiana del private banking che ha diffuso i dati nazionali sulla ricchezza ‘private’, ovvero quella detenuta da famiglie con più di 500mila euro di patrimonio finanziario accumulato. Con i suoi 6,5 miliardi, Rimini rappresenta lo 0,5 per cento di una ricchezza private nazionale del valore di circa 200 miliardi di euro totali. A confronto, l’élite della provincia di Forlì-Cesena vanta un patrimonio finanziario da 10,5 miliardi, sono ben 6.207 le famiglie ultra benestanti. Fanno ancora meglio Ravenna con 13,9 miliardi di patrimonio finanziario, Bologna (40,4), Modena (24,5), Reggio Emilia (17) e Parma (16,9). Più povere Piacenza con 7,9 miliardi e Ferrara (7,1). Nella Marche, la limitrofa Pesaro si ferma leggermente sotto Rimini, con 5,6 miliardi di patrimonio e una media di circa 1,74 milioni per famiglia. Il valore complessivo per la regione Emilia-Romagna di quelle che con ogni probabilità saranno le future successioni si attesta invece a 145 miliardi. Il patrimonio medio regionale per famiglia, vale invece circa 1,94 milioni di euro. Nella regione Marche la ricchezza si ferma a circa 24,7 miliardi di euro, e il patrimonio medio è di 1,73 milioni. La ricchezza private nel riminese, soltanto nell’ultimo anno, è inoltre cresciuta di ben 5,2 punti. Secondo i dati di Aipb, le famiglie in provincia con un patrimonio superiore ai 500mila euro sono in totale 3.569. Il dato a quattro cifre si è inoltre incrementato quest’anno del 2,1 per cento rispetto al 2022. Passando al valore medio del patrimonio totale dei ricchi ereditieri riminesi, questo si attesta a 1,81 milioni di euro. Insomma, nei testamenti conservati all’interno dei cassetti delle famiglie riminesi, ci sono immobili, imbarcazioni, denaro contante, buoni del tesoro e altri titoli finanziari. Tutte fortune accumulate dagli anni dell’Italia del miracolo in su. Poi le crisi finanziarie e infine il conflitto in Ucraina, su cui si è forgiata soprattutto la generazione dei millennial. Beni che, se ben conservati, serviranno anche per la generazione Z dei nati tra il 1998 e il 2012. E se è vero che "la prima generazione crea, la seconda mantiene e la terza distrugge", a figli e nipoti resta l’onere e l’onore di "farcela", riuscendo ad amministrare un mega patrimonio da ben 6,5 miliardi di euro.

Andrea G. Cammarata